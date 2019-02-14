Uçakta Telefonunu Açık Bırakanlara 2.124 TL Ceza Verilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni dönemde verilecek para cezalarını düzenledi. Buna göre uçakta telefonu açık unutmanın cezası 2.124 TL oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre verilecek cezalar yeni dönemde bir üst seviyeye çıkarılacak. Yolcular, eğer cep telefonlarını kapatmazlarsa 2.124 TL ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Son dönemde birçok kez casusluk amacıyla kullanıldığı bilgisi gelen drone'lar ile ilgili de bir değişiklik var: Buna göre izinsiz drone uçurmanın cezası ise 8.498 TL olarak belirlendi.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sami Aksoy, yeni uygulama ile ilgili şunları söyledi:

Yolcular açısından, kural tanımaz yolcu olarak adlandırılan yolculara, örneğin uyarıya rağmen uçakta elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, yerine oturmayan, kemerini bağlamayan, baş üstü dolabını kapatmayan, yolcular veya kabin ekibiyle tartışmaya devam eden, kabin ekibinin görevini yapmasını engelleyen, yolculara veya kabin ekibine hakaret eden, onlara sözlü tacizde bulunan, verilen talimatları yerine getirmeyen, kısaca uçuş kurallarını ihlal eden yolculara verilecek ceza 2 bin 124 TLye yükseltildi.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile bu kanun hükümlerine, meydan otoritesi ve havayolu şirketinin talimatına uymak zorunda olup, can ve mal güvenliğini ve yolculuğun disiplin ve intizamını bozacak her türlü eylem ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.