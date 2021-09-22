Hayatımızın her alanında karşı karşıya gelebileceğimiz manipülasyonların sosyal medya platformlarında da olduğu bir gerçek. Konuyla ilgili hazırlanan bir video ise sosyal medyayı manipüle etmenin ne kadar kolay olduğunu gözler önüne seriyor. Peki gerçekten de öyle mi? Ya da asıl merak edilen soruyu soralım: Bane nedir?

Akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla, sosyal medya platformları hayatımızın bir parçası haline geldi. İnsanlar artık, günlerinin ciddi bir bölümünü sosyal medyada vakit öldürerek geçiriyorlar. Ancak sosyal medyanın yol açabileceği riskler, kimi zaman bireysel sohbetlerde kimi zamansa uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Şimdi sizlere, adeta beyninizi yakacak bir meseleden bahsedeceğiz.

Manipülasyon, hayatımızın her bölümünde olan bir gerçek. Bir kişi ya da bir grup, diğer insanların düşüncelerini etkileyerek, onları kendi istedikleri hale getirirler. Buna da manipülasyon yapmak denir. Sosyal medyada da var olduğu zaten bilinen ancak kimlerin nasıl yaptığı zaman zaman anlaşılamayan manipülasyonlar, bazen gerçeği yansıtmayan bir haberin saniyeler içerisinde yayılmasını, bazense çeşitli akımların milyonlara ulaşmasını sağlıyor.

Sosyal medya manipüle edilebilir mi?

YouTube'da 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Saniye isimli bir kanal, "Sosyal Medyayı Manipüle Etmek" isimli bir video hazırladı. Bu videoda; son zamanlarda hemen her yerde görmeye başladığımız "bane" ifadesinin arkasında kendilerinin olduğunu söyleyen kanal, sosyal medyayı nasıl manipüle ettiğini anlattı. Videoyu baştan sona kadar izlediğinizde, aslında manipülasyon yapmanın ne kadar kolay bir şey olduğunu, dileyen herkesin sosyal medyada manipülasyon yapabileceğini kendi gözlerinizle görmüş oluyorsunuz.

Saniye isimli kanalın oluşturduğu video 'bane' ifadesine odaklanıyor olsa da Türkiye'de bir şekilde trend hale gelmiş olan sayısız örneğin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların en basit örnekleri; "napim" ya da son günlerin en çok kullanılan ibarelerinden "cu". Yani bunlar da sosyal medya manipülasyonunun bir sonucu olarak doğmuş ve herkesin diline pelesenk olmuş olabilirler. Peki ya bu video da bir manipülasyonsa?

İşte sosyal medyanın nasıl manipüle edildiğini anlatan(?) o video