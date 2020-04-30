Sosyalleşmeyi Mümkün Kılan Koruyucu Kostüm: Micrashell

Production Club, insanların salgın sürecinde sosyal etkinliklere katılabilmelerine olanak sağlayan bir koruyucu kostüm tasarladı. Cyberpunk temalı kostüm, insanların dış ortamla temasını keserek bir araya gelebilmelerini hedefliyor.

Koronavirüs, şimdiye kadar sadece filmlerde gördüğümüz salgın distopyasının fragmanını yaşattı. En azından insanlar hala kısmi koruyucu ekipmanlar dışında günlük kıyafetlerini giymeye devam edebiliyorlar. Peki salgının neden olduğu kıyamet sonrası bir dünyada giyeceğimiz kostümler nasıl olurdu?

ABD merkezli tasarım stüdyosu Production Club tarafından geliştirilen bir fütüristik kostüm, tam olarak bu soruya cevap veriyor. Ünlü elektronik müzik prodüktörü Skrillex'in turnelerini düzenleyen şirket, insanların salgın durumunda dahi sosyalleşebilmelerini sağlayacak Micrashell adlı bir kostüm tasarladı.

Micrashell, insanların salgın sürecinde sosyalleşebilmesini sağlayacak

Micrashell, hava geçirmeyen bir kostüm ve kaskı kolayca yıkanabiliyor. Ayrıca ön tarafta dışarıyla temas kurmadan içecek ve elektronik sigara kullanabilmeyi sağlayan girişler var. Micrashell genel olarak arıcıların ve sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu kıyafetlere benziyor. Production Club, kostümlerin olası kusurlara ve tehlikelere karşı şu anda prototip aşamasında olduğunu belirtiyor.

Production Club'ın yaratıcı biriminin başkanı Miguel Risueño, "Şirketimiz canlı şovlar, büyük etkinlikler tasarlıyor ve üretiyor. COVID-19 nedeniyle iki hafta içinde işlerimizin çoğu iptal edildi. Tüm eğlence endüstrisi kapanmak zorunda kaldı. Felaket oldu. Yaratıcı bir şirket olarak işimiz farklı sorunların nasıl çözüleceğine dair fikirler üretmek. Bu yüzden endüstrinin hayata dönmesine yardımcı olacak bir şeyler yapmamız gerektiğini hissettim." diyor.

Micrashell için yaklaşık 20 fikir bulduklarını belirten Risueño, kostümün insanların salgın sürecinde sosyalleşmesini ve konser gibi etkinliklere katılabilmesini sağlayacağını söylüyor. Kostüm, gelişimi tamamlandıktan sonra önümüzdeki birkaç ay içinde teste hazır olacak.