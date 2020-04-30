Elon Musk, Salgına Karşı Alınan Önlemleri 'Faşistçe' Buluyor

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, ABD’de alınan koronavirüs önlemlerini önceki gün Twitter’da eleştirdikten sonra dün Tesla’nın mali durum toplantısında koronavirüse karşı alınan kısıtlama önlemlerin “faşistçe” olduğunu dile getirdi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, ABD’de alınan koronavirüs önlemlerine saldırmaya devam ediyor. Musk, önceki gün sokağa çıkma kısıtlamalarını eleştirmek için “Özgür Amerika, Derhal” tweetini atmıştı ve bu tweetin ardından kısıtlamaları eleştirdiği bir dizi tweeti daha takipçileriyle paylaşmıştı.

Musk, Twitter hesabından yaptığı eleştirilerin ardından dün de Tesla’nın şirket durumu hakkında yapılan toplantıda kısıtlama önlemlerine dair eleştirilerinin dozunu artırdı. Toplantıda konuşan Musk, alınan kısıtlama önlemlerini “faşistçe” olarak değerlendirdi.

“İnsanlara kahrolası özgürlüklerini geri verin”

Tesla’nın toplantısında konuşan Musk, “Tüm anayasal haklara karşı insanları zorla evlerinde hapsetmek, bence insanların özgürlük haklarını korkunç ve yanlış yollarla çiğnemektir.” dedi. Musk konuşmasına “Birisi evde kalmak istiyorsa, evde kalmasına izin verilmeli ve ayrılmaya zorlanmamalıdır. Ama evlerini terk edemeyeceklerini ve evde çıkarlarsa tutuklanacaklarını söylemek.. bu faşistlik. Bu demokratik değil. Bu özgürlük değil. İnsanlara kahrolası özgürlüklerini geri verin” şeklinde devam etti.

Elon Musk’ın salgına karşı alınan önlemleri, ekonomik nedenlerle eleştirdiği düşünülüyor. Zira Musk’ın dün yaptığı konuşmada da bu yönde açıklamalar bulunuyor. Musk, Tesla’nın koronavirüs krizinden sonra iyi olacağını ancak küçük şirketlerin bunu yapamayacağını söyledi. Musk ayrıca konuşmasının başında Körfez Bölgesi'ndeki kısıtlamalar konusunda endişeli olduklarını, önlemlerin Tesla'nın geleceği konusunda büyük bir risk olduğunu söyledi.

Tesla, koronavirüs kısıtlamalarını delmeye devam ediyor

Elon Musk, Tesla’nın koronavirüs krizinden sonra iyi olacağını iddia etmekle beraber Tesla’nın ana fabrikasında üretime devam edebilmek için California eyaletinin aldığı kuralları dönem dönem delmeyi deniyor.

California’da koronavirüs salgının başlamasının ardından zorunlu olmayan bütün işletmelerin 19 Mart itibariyle kapatılması karar verildi. Eyalette alınan karara göre fabrikalarda, sadece fabrikanın kısıtlama kalktığında üretime devam edebilmesi için asgari düzeyde işçi bulundurulabiliyor.

Tesla'nın alınan karara göre 19 Mart’ta California’nın Fremont şehrinde bulunan ana fabrikasını kapatması gerekiyordu. Tesla ise asgari işlerin yapıldığını iddia ederek fabrikada üretime devam etti. Ancak yapılan baskıların ardından 23 Mart’ta Tesla da fabrikayı kapatmak durumunda kaldı. Fremont’taki fabrika kapanırken işçilerin bir kısmının maaşları Tesla tarafından düşürüldü. Tesla, fabrikada taşeron olarak çalışan işçilere ise maaşlarını ödemeyi kabul etmedi.

23 Mart’ta Fremont’taki fabrikada yaşananların ardından Tesla, geçtiğimiz günlerde fabrika çalışanlarına mesaj göndererek 29 Nisan’da işe dönmelerini istedi. Tesla işçilerinden işe dönmesini istese de eyalette kısıtlama önlemleri sürüyor.

Elon Musk ve tehlikeli koronavirüs yaklaşımı

Elon Musk, ABD’de koronavirüs salgınına karşı alınan kısıtlama önlemlerini açık bir şekilde eleştiriyor. Musk, alınan önlemlerin ekonomi ve iş piyasasını derinden etkileyeceğini söylüyor. Ancak Musk’ın eleştirileri ekonomi ve iş piyasası ile de sınırlı kalmıyor. Musk, koronavirüsle ilgili temel konuları da eleştiriyor.

Musk, nisan sonuna kadar ABD’de sadece birkaç koronavirüs vakası olacağını iddia etmişti. Ancak görünen tablo Musk’ın iddia ettiğinden çok farklı. Ülkede her gün yaklaşık 25.000 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı bu hafta 1 milyon sınırını geçti.

Elon Musk’ın koronavirüsle ilgili tehlikeli yaklaşımı tahminlerle de kalmıyor. Musk, salgın ABD’de başladığından beri mali nedenlerle vaka sayılarının şişirildiğini, İtalya’da ölümlerin büyük bir çoğunluğunun da koronavirüsten değil diğer nedenlerden kaynaklandığı yaklaşımını destekliyor.

Musk, 26 Nisan’da koronavirüs salgınının grip salgınından daha kötü olmadığı iddia eden iki doktorun yazdığı bir açıklamayı, doktorların iyi noktalara değindiğini söyleyerek Twitter'dan paylaştı. Musk’ın da desteklediği yaklaşım, tıp dünyasından kınanma ile karşılaştı. Hatta YouTube, doktorların açıklaması ile ilgili videoyu, içerik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdı.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, dün gerçekleştirilen toplantıda Tesla'nın koronavirüs krizinden sonra iyi olacağını söylemekle beraber kısıtlamalar nedeniyle fabrikalarının kapalı olmasının kendileri için büyük bir risk olarak değerlendirdi. Görülen o ki Musk’ın koronavirüs eleştirilerinin arkasında da Tesla’nın ana fabrikasının yeniden üretime başlaması bulunuyor. Bu nedenle Elon Musk’ın koronavirüsle alakalı açıklamaları ne kadar ciddiye alınmalı bilemiyoruz.