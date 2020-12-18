SpaceX, ABD Casus Uydusu Fırlatmasını İptal Etti

SpaceX, Falcon 9 ile gerçekleştireceği NROL-108 misyonunun fırlatmasını, son saniyelerde yaşanan bir aksaklık sebebiyle iptal etti. Fırlatmanın yarın (19 Aralık Cumartesi) gerçekleşmesi planlanıyor.

SpaceX, dünyanın ilk yeniden kullanılabilir roketini ürettiği tarihten beri, uzay taşımacılığında dünyanın bir numarası haline gelmiş durumda. Pek çok farklı ülke ile anlaşmaları bulunan ve sık sık yörüngeye uydu taşıyan SpaceX'in ana gelir kaynağı da aslında tam olarak bu taşımacılık işleri.

ABD ordusu da 2015 yılından beri SpaceX'in iş ortaklarından biri ve şirket 2017 yılında ilk kez bir casus uyduyu ABD ordusu adına yörüngeye yerleştirmişti. Gizlilik sebebiyle, casus uyduların ne amaçla fırlatıldığı gibi detaylar hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmıyor. Bu casus uydu fırlatmalarından biri de SpaceX'in Falcon 9'u ile bugün gerçekleşecekti ancak saniyeler kala fırlatma iptal edildi.

NASA’nın Florida’da bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleştirilmesi planlanan fırlatmada, önce hava koşulları sebebiyle bazı gecikmeler yaşandı ve işlem 45 dakika kadar ertelendi. Sonrasında fırlatmaya saniyeler kala ortaya çıkan bir aksaklık sebebiyle görev askıya alındı. SpaceX ekibi her ne kadar fırlatmanın ertelenmeden aynı gün içinde yapılabilmesi için çalışsa da bu mümkün olmadı ve işlem 19 Aralık Cumartesi saat 17.00'a ertelendi.

Fırlatma yüksek basınç sebebiyle iptal edildi:

Yaşanan aksiliğin ardından SpaceX'ten gelen açıklamaya göre, fırlatmanın iptal edilmesinin sebebi üst kademe sıvı oksijen tankındaki basınç değerinin yüksek olması. Roketin genelinde ve taşıdığı yükte herhangi bir sorun olmadığı da bildirildi. Falcon 9, ABD'nin casus uydusunu, eğer yine bir son dakika aksiliği yaşanmazsa yarın yörüngeye fırlatacak.

Yarın akşam saatlerinde gerçekleşecek fırlatma, her zaman olduğu gibi canlı yayınlanacak. Eğer Falcon 9'u fırlatılırken izlemek isterseniz buraya tıklayarak SpaceX'in resmi sitesi üzerinden canlı yayın kaynağına ulaşabilirsiniz.