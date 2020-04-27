SpaceX'in 4. Starship Prototipi, Dondurucu Testinden Geçti

SpaceX, tamamen yeniden kullanılabilir aracı Starship'in ilk 3 prototip testinde bir türlü istediği sonucu alamamıştı. Aracın 4. prototipi ise dondurucu testinden geçmeyi başardı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı Starship'in üçüncü prototipi, geride bıraktığımız haftalarda şirketin Texas'taki test merkezinde yapılan basınç testi sırasında parçalanmıştı. Süper soğuk roket yakıtıyla doldurulan test aracı önce devrilmiş, ardından parçalara ayrılmıştı.

Son olarak 4. prototipi testten geçiren Elon Musk’ın şirketi, bu kez istediğini aldı. Araç, Teksas eyaletindeki Boca Chica tesisinde gerçekleştirilen dondurucu testinden başarılı bir şekilde çıktı. Bu gelişme, SpaceX için son derece önemli zira önceki prototiplerde istenilen sonuç alınamamıştı. Bu gelişme, büyük olasılıkla yakın gelecekte bir test uçuşu için zemin hazırlayacak.

Starship'in 4. prototipi bu kez testten başarılı çıktı:

Elon Musk, test ile ilgili Twitter hesabından paylaştığı videoda 4. prototipin testi geçtiğini duyurdu. Belirtmek gerekirse dondurucu testinin istenilen sonucu vermesi, Starship’in uzaya hazırlık sürecinin son aşaması değil. SpaceX mühendisleri tarafından geliştirilen raptor motoru prototipe monte edilecek ve motorun doğru çalışma fonksiyonuna sahip olmadığını görmek için bir dizi test gerçekleştirilecek.

Raptor motoru, Starship için özel olarak geliştirildi. Elon Musk, söz konusu prototipte sadece bir motor kullanacaklarını belirtti. Bununla birlikte şirket, gelecekteki prototiplerde daha fazla motor kullanmayı hedefliyor. Raptor motor testinin başarılı olması hâlinde Starship’in 150 metre yükseğe havalanma ve yere bir bütün hâlinde inebilme durumu test edilecek. Bu arada SpaceX, bu hafta sonuna doğru Starship’te statik ateşleme yapmayı hedefliyor.

Starship, 150 metre havaya çıkmayı deneyecek:

SpaceX, Starship için çabalarını sürdürürken diğer uzay şirketleri, salgın esnasında nasıl ilerleyecekleri konusunda tereddüt yaşıyor. Kaliforniya merkezli Rocket Lab, çalışanlarını güvende tutmak için Yeni Zelanda tesisindeki fırlatmalardan vazgeçmiş durumda.

Virgin Orbit ise sağlık sisteminin eksiklerini kapatmak için ventilatör üretimine ağırlık verdi. Blue Origin, uzaya turist taşıma hedefiyle tasarlanan New Shepard'ı fırlatmak için ilerlemeye çalışsa da şirketin çalışanları bu misyon için seyahat etmeden kaynaklı endişelerini dile getiriyorlar.