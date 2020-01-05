Amerika Birleşik Devletleri merkezli roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX şirketi, geçtiğimiz cumartesi günü şirketin Starlink uydularını uzaya taşımasına yardımcı olacak olan roketin ateşlemesini gerçekleştirdi.

Elon Musk’ın Mars hayaliyle başlattığı ve kurulduğu günden bu güne aradan geçen yaklaşık 18 senenin ardından rüştünü çoktan ispatlamış bir şirket olarak çok iyi yerlere gelen SpaceX yeni bir görevle yine karşımızda.

Şirket Twitter’da yaptığı açıklamada, 4 Ocak Cumartesi günü Florida’da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndaki Falcon 9 roketinin statik ateş testlerinin tamamlandığını açıkladı. Bu roketin, Florida’da yılın ilk 60 Starlink uydusunu ise 6 Ocak Pazartesi gününün ilerleyen saatlerinden önce uzaya göndermesi bekleniyor.

Falcon 9 roketinin, 3 Ocak Cuma günü hangarından çıkarıldığı ve cumartesi günü planlanan test ateşlemesinden önce fırlatma rampasında dikey hale getirildiği bilgisi de açıklananlar arasında. İki aşamalı işlemin son aşamasının pazartesi günü saat 09:19’da tamamlanmış olması isteniyor.

Fırlatma işlemi öncesinde çeşitli testler yapıldı

Fırlatma işleminden önce SpaceX aracı rutin bir lansman provasına da dahil etti. Statik yangın testi olarak da bilinen bu kısa testin, oldukça önemli ön süreç prosedürlerinin standart bir parçası ve aynı zamanda kalkıştan önceki son kilometre taşlarından biri olduğunu söylemek mümkün. Test sırasında ekipler ilk aşama motorunu ateşlemeden hemen önce Falcon’un süper soğutulmuş iticileri olan gazyağı ve sıvı oksijen rokete yüklendi.

Mühendisler biz dizi kontrolün ardından Falcon 9’un planlanan kalkış girişimine devam edecekleri günü kesinleştirip verilerin tümünü son kez gözden geçirdiler.

Pazartesi günü hava koşullarının işlem için ideal olacağı düşünülüyor. Hava tahmincilerinin tek endişesi kümülüs bulutları olsa da kalkış için elverişli koşulların %90 galip geleceği de öngörüler arasında. Bilim dünyasının ve meraklı takipçilerin gözü ise SpaceX’ten gelecek yeni haberlerde.