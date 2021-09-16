SpaceX, İlk Defa Sivil Kişileri Uzaya Çıkardı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, Inspiration 4 görevi ile birlikte uzaya 4 sivil göndermeyi başardı. Kendi bünyesinde bir ilke imza atan şirket, Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, Chris Sembroski ve Dr. Sian Proctor isimli 4 siville birlikte Dünya'nın etrafında üç gün boyunca dönüş yapacak.

Bildiğiniz üzere uzaya sivil göndermek artık yabancı ve imkansız bir kavram olmaktan çıkıp, haberlerde sıklıkla gördüğümüz bir olaya dönüştü. Virgin Galactic ve Blue Origin derken bu kervana SpaceX de katıldı ve Inspiration4 görevi ile birlikte şirket, uzaya 4 sivil gönderdi.

4 kişilik ekip, Inspiration4 ile birlikte Virgin Galactic ve Blue Origin'in düzenlediği görevlerden daha uzun süre uzayda kalacaklar. Bu süre zarfında ekip, Dünya'nın etrafında 3 gün boyunca tur atacak.

Kalkışta Falcon 9 roketi kullanıldı

SpaceX'in uzun bir süredir heyecanla beklediği bu görevin aşamaları, şu anda Netflix tarafından kayıt altına alınıyor. Görevin sona ermesinin ardından Netflix, gerekli hazırlıkları tamamlayarak 4 kişilik sivil ekibin uzay macerasına “Countdown: Inspiration4 Mission To Space” adlı belgesel ile platformda yer verecek.

Falcon 9 ile birlikte uzaya fırlatılan görevde yer alan kişilerin arasında milyarder Jared Isaacman, bu görevle birlikte 29 yaşında uzaya çıkarak "uzaya çıkan en genç ABD vatandaşı" unvanını alan Haylel Arceneaux, 41 yaşındaki emekli pilot Chris Sembroski ve 51 yaşındaki pilot ve eğitimci Dr. Sian Proctor bulunuyor.

Fırlatma anı canlı olarak yayınlandı: