SpaceX, Starship Prototipi SN11'i Yarın Fırlatıyor

SpaceX, normalde 15 Mart'ta yapmayı hedeflediği SN11 yüksek irtifa test uçuşunu yapacağı günü açıkladı. Uçuş, yarın henüz açıklanmayan bir saatte başlatılacak. Bu seferki görev de önceki görevlerle aynı şekilde ilerleyecek.

Uzay tarihinde çok kısa bir süre içinde devrimsel görevlere imza atan SpaceX, insanlığı Mars'a taşımayı hedefleyen Starship uzay aracının testlerini yürütmeye devam ediyor. 50 metre uzunluğundaki dev 'koniyi' roket motorlarıyla daha önce yükselten ve başarılı bir şekilde o kadar büyük bir araca yaptırdıkları manevrayla indiren şirket, bir sonraki denemeye başlayacağı günü de açıkladı.

SpaceX, geçtiğimiz gün motorları ateşlenen fakat kalkış yapmayan Starship prototipi SN11'in 29 Mart, yani yarın fırlatılacağını açıkladı. Şirket, SN11 prototipinin tam olarak ne zaman fırlatılacağına dairse şu anlık bir detay paylaşmadı. Fakat tahminlere göre prototip, TSİ 15:00 – 23:00 saatleri arasında fırlatılacak.

Yarınki fırlatışın amacı ne olacak?

SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre SN11 prototipinin kullanılacağı bu uçuş, şirketin dördüncü yüksek irtifa testi olacak. Görevde önceki yüksek irtifa uçuşlarında olduğu gibi üç Raptor motoru da ateşlenecek ve motorlar, yaklaşık 10 kilometre yükseklikte olan zirve noktaya ulaşmadan sırasıyla tek tek kapatılacak. Ardından dev boyutlardaki uzay aracı, sahip olduğu kanatçıklarla boyutuna göre gerçekten büyüleyici bir manevra yaparak umuyoruz ki başarıyla inecek.

SpaceX, daha önce yaptığı uçuşların ilk etaplarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olsa da SN8, SN9 ve SN10 prototiplerinde sırasıyla büyük bir problem yaşamıştı. Bu prototipler, iniş yaptıkları sırada patlamışlardı. Yine de bu durum, SpaceX'in Starship projesi konusunda müthiş bir hızla ilerlediği gerçeğini değiştirmiyor.

Starship uzay araçlarının en temel amacı olan Mars'a ulaşma konusuysa bu hafta içinde şirketin CEO'su Elon Musk tarafından ele alınmıştı. Elon Musk, Twitter'da yaptığı paylaşımda Starship uzay araçlarının 2030 yılından önce Mars'a iniş yapıyor olacağını açıkladı. Musk'ın günümüzde birçoğumuza abartı gelen bu hayalinin gerçek olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.