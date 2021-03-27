Türkiye, Diğer Gezegenlerde Olsaydı Ne Kadar Alan Kaplardı?

Ülkemiz Türkiye'nin diğer gezegenlerde ne kadar alan kaplayacağını hiç düşündünüz mü? Bu içeriğimizde Türkiye'nin diğer gezegenler üzerinde kaplayacağı alana bakacağız.

Güneş sistemi, merkezinde bir yıldız ve çekim etkisi altında kalan sekiz gezegene ev sahipliği yapıyor. Gezegenlere ek olarak onların bilinen 150 uydusu, cüce gezegenleri ve diğer bilinen küçük gök cisimleri de bir parçası olduğumuz Güneş sistemi içerisinde yaşamını sürdürüyor.

İçerisinde yaşadığımız ve trilyonlarca canlıya ev sahipliği yapan Dünya, bu sistem içerisinde Güneş'e en yakın üçüncü gezegen konumunda yer alıyor. 6.371 km'lik yarıçapıyla orta büyüklükte sayılabilecek bir boyuta sahip olan gezegenimiz ise irili ufaklı yüzlerce ülke ve kıtalara ev sahipliği yapıyor. Peki, bu ülkelerin veya kıtaların aslında ne kadar büyük olduğunu, başka bir gezegende ne kadar alan kaplayacağını hiç düşündünüz mü?

Ülkeler ve kıtalar diğer gezegenlerde olsaydı ne kadar alan kaplardı?

Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz web sitesi, gezegenimiz üzerinde bulunan ülkeler ve kıtaların farklı gezegenler veya uydularda olsalardı yüzey üzerinde kaplayacakları alanları gösteriyor. Örneğin siteden alınan verilere göre Türkiye, Dünya yerine Mars ile Jüpiter arasında bulunan bir cüce gezegen olan Ceres'te yer alsaydı gezegenin yüzeyinin yaklaşık yüzde 31'ini kaplayacaktı.

Sitede karşılaştırma yapmak için Güneş sisteminde yer alan bir gezegen veya uyduyu ve karşılaştırma yapmak istediğiniz ülkeyi seçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında ülkenin/kıtanın boyutu ile gezegen/uydunun basit bir görsel karşılaştırmasına ulaşabiliyorsunuz. Burada gezegeni döndürmek ve 360 derecelik bir görüntü elde etmek için imleci görsel içerisinde tutarak sürükleyebilirsiniz.

Dilediğiniz ülke veya kıtanın diğer gezegenler üzerinde kaplayacağı alanı bu site üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Bu içeriğimizdeyse ülkemiz Türkiye'nin diğer gezegenlerde olsaydı ne kadar alan kaplayacağına bakacağız. İşte Türkiye'nin diğer gezegenlerde kaplayacağı alan:

Güneş

Merkür

Venüs

Satürn

Ay

Uranüs

Mars

Plüton