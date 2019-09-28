Tesla ve Elon Musk, İşçi Tartışmalarında Haksız Taraf Oldu

Bugün verilen karara göre Tesla 2017 yılında birkaç kez Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası'nı çiğnedi. Yargıç, Elon Musk'ın da attığı bir tweet'i yasa dışı olarak niteledi ve şirkete ilginç bir ceza verdi.

Bloomberg’in haberine göre Tesla, ABD’nin ‘National Labor Relations Act (Ulusal Çalışma İlişkileri Yasası)’ yasasını 2017 yılında birkaç kez çiğnedi. Kaliforniya’da süren bir davanın yargıcı Tesla’nın çalışanlarını tehdit ederek ve onlara karşı misilleme yaparak bu yasayı çiğnediğine hükmetti.

Ayrıca Tesla CEO’su Elon Musk da bu davada suçlananlardan biri oldu. Yargıç, Elon Musk’ın Mayıs 2018’de attığı tweetinin yasadışı olduğuna karar kıldı. Musk’ın attığı tweet ABD’deki sendikaları hedef alıyordu.

Davada verilen hükümler burada bitmiyor. Tesla’nın kovduğu bir sendika destekçisinin geri ödeme alması gerektiği de hükümler arasında. Ayrıca başka bir sendika yanlısı işçiye verilen cezanın da iptal edilmesi hükmü verildi. Yargıcın verdiği hükümler arasında en şaşırtan hüküm ise yine Elon Musk adına oldu. Yargıç, Elon Musk’ın Kaliforniya’nın Fremont kentinde yer alan Tesla tesisinde bir toplantıda bulunması gerektiği, toplantı sırasında ya Elon’un ya da işçi kurulundan herhangi birinin Tesla’nın yasaları çiğnediğini çalışanlarına bildirmesi kararı verildi.

Bu kararlar teknoloji endüstrisine verilen büyük bir uyarı görevi de taşıyor. Silikon Vadisi genellikle anti-sendika olarak bilinse de birçok teknoloji şirketi çalışanı aralarında organizasyonlar kuruyor. Daha önce Amazon şirketi çalışanlarına anti sendikalarla nasıl mücadele edebileceklerini gösteren bir video izletmişti.

Verilen kararlara rağmen yargıcın dava sırasında söylediği ‘Ben hangi kararı verirsem vereyim temyiz başvurusu olacaktır.’ cümlesi, Tesla’nın temyiz başvurusunda bulunacağının garantisini veriyor. Tesla tarafından ise bu kararlara karşı bir açıklama henüz gelmedi.