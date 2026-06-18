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Spider-Man: Brand New Day filminden yepyeni fragman paylaşıldı.

Dünyanın en çok sevilen süper kahramanı Spider-Man’in (Örümcek Adam) yeni filmi de tahmin edebileceğiniz gibi büyük heyecanla bekleniyordu. Neredeyse 5 yılın ardından gelecek yeni Spider-Man filmi, “Brand New Day” ismini almıştı. Şimdi ise filmden ikinci fragman resmen bizlerle buluştu.

Sony Pictures’ın yayınladığı fragman, bizi filmde nelerin beklediğine dair detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor. Tom Holland’ı yeniden ikonik karakter olarak göreceğiz. Gelin fragmana ve filmin detaylarına göz atalım.

Spider-Man: Brand New Day’in yeni fragmanı

Brand New Day filmi, bizi 2021 yılında çıkan No Way Home filminin 4 yıl sonrasına götürecek ve Peter Parker’ın yeni hayatının içine sokacak. Eğer No Way Home’un sonunu hatırlarsanız o filmde herkesin Peter Parker’ın varlığını unuttuğunu görmüştük. Parker, yeni hayatını Spider-Man olarak tamamen New York’u korumaya adamış durumda.

Fragmandan oldukça heyecanlı, aksiyon dolu bir filmin bizi beklediğini görebiliyoruz. Orijinal filmlerden bildiğimiz organik ağı bu filmde göreceğiz. Bunun yanı sıra Mark Ruffalo’nun Hulk karakteri, Jon Bernthal’ın Punisher karakteri de yeni Spider-Man filminde önemli rollere sahip olacak.

Kadroda başrolda Tom Holland yer alıyor. Zendaya ve Jacob Balatan’ın da yeniden Ned ve MJ rollerinde olduğunu göreceğiz. Onlar dışında Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Michael Mando, Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas, Marvin Jones II ve gizemli bir rolde Sadie Sink yer alacak. Film, 31 Temmuz 2026 tarihinde sinemalarda vizyona girecek.