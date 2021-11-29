Sony Entertainment, ABD’li sinema zinciri AMC ile yaptığı anlaşma kapsamında Spider-Man: No Way Home biletlerini ön siparişle alanlara bedava NFT dağıtacak. Fakat bu NFT’lere sahip olmak için bazı şartlar aranıyor.

Bu yılın ve son zamanların en çok beklenen filmleri arasında yer alan, 24 saat içinde 'en fazla izlenen fragman' rekoruyla da bunu kanıtlayan Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık’ta Türkiye’de vizyona girecek. Tüm Spider-Man evrenlerindeki kötü adamları ve büyük ihtimalle üç Spider-Man’i de bir arada göreceğimiz filmin biletleri de muhtemelen büyük ilgi toplayacak.

Fakat Sony, ilgiyi şimdiden alevlendirecek bir harekete imza attı. ABD’li sinema zinciri AMC ile anlaşan Sony Entertainment, Spider-Man: Now Way Home biletlerini ön siparişle satın alan kişilere bedava NFT dağıtacağını duyurdu. 29 Kasım, yani bugün ön satışa sunulacak olan biletlerle birlikte gelen NFT’ler,yalnızca Stubs Premiere, A-List ve Investor Connect üyesi olan ve bileti satın alan ilk 86 bin kişiye verilecek.

100 adet eşsiz tasarım sunulacak:

Sony Pictures ve AMC’nin nasıl bir sanata yer veren NFT’ler sunacağıysa bilinmiyor. AMC, paylaştığı basın bülteninde bu tasarımlar hakkında yalnızca tasarımı yapan stüdyoyu açıklıyor. Buna göre hayranların ücretsiz olarak alabilecekleri NFT’ler, daha önce pek çok ödül kazanan Cub Studios isimli animasyon stüdyosu tarafından tasarlanan 100 eşsiz tasarımdan oluşacak.

Spider-Man: No Way Home biletlerini ön siparişle satın alan ve yukarıdaki şartları karşılayan söz konusu kişiler, NFT’lerini enerji verimli, ultra düşük karbon ayak izli ve ilk sertifikalı karbon nötr olarak tanımlanan blok zinciri WAX tarafından yönetilen bir internet sitesinden temin edebilecekler. ABD dışındaki bizler gibi diğer herkes de bu NFT’lerin ne kadara satılacağını sabırsızlıkla bekleyecek.