Spotify, aynı anda 6 kullanıcının faydalanabildiği aile paketinin fiyatını artırdı. Aile paketinin sahibi, mart ayı faturasıyla birlikte aylık 3 TL daha fazla ödeyecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisi olan Spotify, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına karşılık sunabilmek adına Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci adında dört farklı premium abonelik paketi sunuyor.

Spotify’ın en popüler abonelik paketlerinden biri olan Aile Paketi, bugün itibarıyla zamlandı. Şu ana kadar 26,99 TL aylık abonelik ücretine sahip olan Aile Paketi, şubat ayı itibarıyla 29,99 TL’ye yükselmiş durumda. Böylece kullanıcılar, mart ayı itibarıyla Spotify Aile Paketi için 3 TL daha fazla ödemiş olacak.

Spotify, söz konusu fiyat zammı ile ilgili olarak kullanıcılara gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:

“Ailece ya da bireysel olarak keyfini çıkarabileceğin yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sunmak amacıyla, yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren Aile için Premium planının fiyatını artırıyoruz.

Daha önce ayda 26,99 TL olan Aile için Premium'un yeni fiyatı ayda 29,99 TL olacak. Aile için Premium üyesi olduğundan dolayı mevcut fiyattan bir ay daha yararlanabileceksin. Yani, senin için yeni fiyat Mart ayındaki fatura tarihinden itibaren geçerli olacak.”

Spotify’ın söz konusu fiyat zammından Bireysel, Duo ve Öğrenci paketi ise etkilenmedi. Şubat 2021 itibarıyla Spotify Premium abonelik paketleri ve ücretleri şu şekilde: