Spotify'ın bu ayın başlarında almış olduğu yeni bir patent, müzik yayın servisinin kullanıcıların seslerini dinleyerek müzik önermeyi planladığını ortaya çıkardı.

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi Spotify, kullanıcılara çok ama çok daha kişisel müzik önerilerinde bulunabileceği bir teknolojinin patentini aldı. 2018 yılında başvurulan ancak 12 Ocak itibarıyla onaylanan patente göre Spotify, kullanıcıların duygusal durumuna, cinsiyetine, yaşına ya da aksanına göre müzik önerilerinde bulunabilecek.

Spotify’ın teknolojisi, uygulamanın kullanıldığı cihazın mikrofonlarına gelen seslerin analiz edilmesine dayanıyor. Seslere göre kullanıcıların ruh hallerini ve hatta bulundukları ortamı (yalnız, arkadaş grubuyla ya da partide gibi) analiz edecek olan Spotify, söz konusu teknoloji hakkında “Medya yayın uygulamalarının kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sağlayan özellikler sunması yaygın bir uygulamadır” ifadelerini kullanıyor.

Spotify, kullanıcıların sesini dinleyerek duygularını analiz edecek

Spotify, kullanıcılara kişisel önerilerde bulunmak için kullandığı mevcut yöntemin tatmin edici olmadığını düşünüyor. Nedeni ise kullanıcıların yaşları, cinsiyetleri, favori sanatçıları hakkında pek çok bilgi sunmak zorunda olmaları. Yeni teknoloji, kullanıcıların ses tonunu, sesteki stres seviyesini ve sesin ritmini analiz ederek mutlu, kızgın, üzgün ya da nötr olup olmadığını anlayabilecek.

Spotify; duygular, cinsiyet, yaş ve aksan gibi meta verilerin yalnızca örnek olduğunu, çok sayıda başka nitelendirme ve sınıflandırmanın kullanılabileceğini ifade ediyor. Örneğin; halihazırda kullanılan kullanıcıların daha önce çaldığı şarkıları ve arkadaşlarının müzik zevklerini analiz etme yöntemi, yeni teknolojiye de entegre edilcek. Teknoloji, daha fazla kullanıcının Spotify’ı tercih etmesine neden olabileceği gibi bazı etik tartışmaları beraberinde getirme potansiyeline de sahip Spofity’ın araştırma ekibi de bunun farkında.

Patent ile ilgili uyarıda bulunan Spotify ar-ge ekibi, teknolojinin etik tartışmalar dikkate alınmadan uygulamaya konmaması gerektiğini belirtiyorlar. Kişilerin dijital geçmişlerinin son derece kişisel ve hassas olduğunun farkında olduklarını belirten ekip, bu nedenle olası kötüye kullanımların da dikkate alınması gerektiğini, veri kullanımının etik değerleri ihlal eden ve kullanıcıların gizliliği konusunda şeffaf olmayan araştırma ve uygulamaları reddettiklerini belirtti.