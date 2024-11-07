TikTok'un müzik uygulamalarıyla entegrasyonu yeni bir 'TikTok'ta Paylaş' özelliğiyle daha da gelişiyor.

TikTok, kullanıcılarına müzik, sesli kitap ve çalma listelerini doğrudan platformda paylaşma imkânı tanıyan yeni bir özellik getirdiğini duyurdu.

Spotify ve Apple Music'e eklenen yeni "TikTok'ta Paylaş" seçeneği sayesinde kullanıcılar artık bu platformlardaki içerikleri TikTok üzerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabiliyor.

Bu yeni entegrasyon, müzik severlerin TikTok üzerinden favori parçalarını ya da listelerini doğrudan paylaşmasına olanak tanırken, kullanıcıların tıpkı Instagram Hikâyelerinde olduğu gibi platformlar arası bağlantıyı çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor.

Yeni 'TikTok'ta Paylaş' özelliği nasıl çalışıyor?

Örneğin bir kullanıcı Spotify’da beğendiği bir şarkıyı paylaşmak istediğinde, bu şarkıyı TikTok’ta bir video, fotoğraf ya da hikâye gönderisi olarak yayınlayabiliyor. Takipçileri ise gönderideki bağlantıya tıklayarak, paylaşılmış içeriği doğrudan Spotify veya Apple Music üzerinden dinleyebiliyor.

Bu özellik gelene kadarki süreçte bir çalma listesi ya da şarkıyı paylaşmak isteyen kullanıcıların bağlantıyı kopyalayıp farklı bir başlık, yorum veya mesaj yoluyla iletmeleri gerekiyordu.

TikTok, dünya çapında milyonlarca kullanıcı için popüler müzikleri keşfedebilecekleri bir platform hâline gelirken, Spotify ve Apple Music gibi müzik platformlarıyla entegrasyonunu da geliştiriyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılda da TikTok, kullanıcıların şarkıları doğrudan uygulamadan kaydederek Spotify, Apple Music ve Amazon Music hesaplarına aktarabilmesine olanak tanıyan bir özellik sunmuştu.

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