ABD'de TikTok'a yönelik açılan bir davaya ilişkin belgeler yanlışlıkla paylaşıldı. Paylaşılan belgelerde, Apple'ın TikTok'a yönelik baskılarından bahsediliyordu. Peki Apple neden böyle bir şey yaptı?

Son yılların en popüler sosyal ağlarından TikTok, özellikle de ABD'de büyük bir tartışmanın içerisinde. Edinilen bilgilere göre en az 14 ABD eyaleti, TikTok ile davalık oldu. Gelen son haberler ise teknoloji devi Apple'ın da TikTok'tan rahatsızlık duyduğunu gözler önüne seriyor.

Güney Carolina eyalet yetkilileri, TikTok'a açtıkları dava ile ilgili bilgileri yanlışlıkla kamuoyu ile paylaştılar. Paylaşılan belgelerde, Apple'ın TikTok'a baskı yaptığı ifade ediliyordu. Bu baskının nedeni ise uygulama için App Store'da gösterilen yaş sınırı bilgisiyle ilgiliydi. Apple'a göre TikTok uygulamasının yaş sınırı, 12 yerine 17 olmalıydı.

Peki Apple, neden böyle düşünüyor?

Paylaşılan mahkeme belgelerine göre Apple'ın baskısı, 2022 yılında başladı. Bu süreç, App Store'daki uygulamaları inceleyen ekibin tespitleriyle başladı. Öyle ki Apple yetkilileri, TikTok'ta olması gerekenden çok daha fazla müstehcen içerik bulunduğunu tespit etmişlerdi. Ayrıca TikTok, küfür ve yeme bozukluğuna teşvik eden içerikler konusunda da üzerine düşeni yapmıyordu. İşte Apple da tüm bunlardan yola çıkarak TikTok ile iletişime geçmiş ve yaş derecelendirmesinin düzeltilmesini istemişti. Ancak yaptığımız kontrollerde, TikTok'un bu uyarıya kulak asmadığını görüyoruz. Çünkü TikTok, App Store'da hâlâ +12 yaş derecelendirmesine sahip.

Apple, yayımlanan belgelerle ilgili bir açıklama yapmadı ancak TikTok, bu durumdan oldukça rahatsız. Konuyla ilgili açıklama yapan bir sözcü, Güney Carolina eyalet yetkilileri tarafından yapılan şeyin sorumsuzluktan ibaret olduğunu söyledi. Alex Haurek isimli sözcüye göre TikTok, kendilerine yönelik iddiaların çoğunu çoktan ele almıştı...