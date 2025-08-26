Spotify'a yakında uygulama içi mesajlaşmayı sağlayacak yeni DM özelliği geliyor. Bu özellik sayesinde istediğiniz kişilere şarkılar gönderebileceksiniz.

Spotify, kullanıcılarının müzik, podcast ve sesli kitap önerilerini doğrudan uygulama üzerinden paylaşmasına olanak tanıyacak yepyeni bir mesajlaşma özelliğini duyurdu. “Mesajlar” adı verilen bu özellik, 16 yaş üstü hem ücretsiz hem de Premium kullanıcıların erişimine açık olacak.

Artık bir şarkı, podcast veya sesli kitap dinlerken paylaş butonuna dokunarak arkadaşlarınıza anında mesaj gönderebileceksiniz. Spotify planınızı paylaştığınız kişilerle veya daha önce Jams, Blend ve Ortak Çalma Listeleri üzerinden etkileşim kurduğunuz kullanıcılarla sohbet başlatmak da mümkün olacak.

Paylaşımlar tek yerde, güvenlik ön planda olacak

Spotify, bu özellikle birlikte kullanıcıların farklı platformlarda yaptıkları önerileri tek bir yerde toplamayı hedefliyor. Gönderilen tüm içerikler, uygulamanın sol üst köşesindeki profil simgesine eklenen “Mesajlar” kutusunda saklanacak. Kullanıcılar birebir sohbet edebilecek, emojilerle tepki verebilecek ve tüm mesajlar endüstri standardı şifreleme ile korunacak.

Ayrıca kullanıcılar mesaj isteklerini kabul etmeme, engelleme ya da tamamen mesajlaşmayı devre dışı bırakma hakkına sahip olacak. Spotify, zararlı içerikleri tespit etmek için proaktif bir tarama sistemi uygulayacağını söylüyor.