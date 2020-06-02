Spotify, yerel polisin ırkçı muamelesi nedeniyle haksız yere hayatını kaybeden George Floyd’un anısına özel bir uygulamaya gidecek. Şirket, böylece ABD'de birkaç gündür devam eden protestolara da destek vermiş olacak.

Müzik yayıncılığında büyük bir pazar payına sahip olan Spotify, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devleti’ndeki bazı ırkçı polislerin yaptırımı sebebiyle yaşamını kaybeden siyahi ABD vatandaşı George Floyd’un anısına platformda yer alan çalma listeleri ve podcast yayınlarına 8 dakika 46 saniyelik bir süreyle ara verecek.

Spotify tarafından uygulanan bu sessizlik aslında müzik endüstrisinde polis şiddeti ve ırkçılığı protesto eden Blackout Tuesday (Karanlık Salı) hareketinin bir parçası. Atlanta Records prodüksiyon şirketi pazarlama şefi Jamila Thomas ve firmanın eski çalışanlarından Brianna Agyemang tarafından başlatılan bu harekete birçok müzik şirketi de destek veriyor.

Blackout Tuesday bu yıl çok daha büyük 'ses' getirebilir

Blackout Tuesday her yıl 2 Haziran tarihinde siyahi insanların haklarını ve eşitliğini desteklemek adına insanların bir araya geldiği ve düşüncelerini paylaştığı bir hareket diyebiliriz. Spotify da bu harekete destek vermek ve insanlara farkındalık kazandırmak adına yapacağı sessizlik uygulaması ile ırkçılık, adaletsizlik ve eşitsizlikle mücadele etmek ve birçok siyahi iş ortaklarıyla birlikte bu adaletsizliğe dur demek istiyor. Sahip olduğu kitlesiyi iyi bir şey için kullanmak isteğini ifade eden müzik devi, bütün siyahilerin sesi olmak istediklerini de sözlerine ekliyor.

Platformda uygulanacak olan 8 dakika 46 saniyelik sessizlikle beraber Spotify, tüm sosyal medya yayınlarını durduracağını ve bütün içerik logolarını siyaha bürüyeceğini belirtiyor. Siyahilerin tarihine yapılan bu haksızlık karşısında sağlam bir duruş sergileyen firma son olarak ırkçılık ve adaletsizlikle mücadele için çalışmalar yürüten kuruluşlara bağışta bulunacağını da açıkladı.