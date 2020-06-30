Spotify, şarkı sözü özelliğini sunduğu ülkelerin sayısını artırma çalışmalarına devam ediyor. Şirket, şarkılarla senkronize gerçek zamanlı lirik özelliğini 26 ülkede kullanıcılarına sunuyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi müzik dinleme platformlarından bir tanesi olan Spotify, geçtiğimiz kasım ayında seçilen bazı pazarlarda müzikle senkronize gerçek zamanlı lirik(şarkı sözü) özelliğini test etmeye başlamıştı. Şirket, yarın yeni şarkı sözü özelliğini Güneydoğu Asya, Hindistan ve Latin Amerika’daki 26 pazar için duyuracak.

Daha öncesinde bu bölgelerde yer alan dört ülkede Tayland, Vietnam, Endonezya ve Meksika’da bir tür lirik desteği bulunuyordu. Yarın duyurulacak olan özellik, bu 26 ülkenin 22’sinde ilk kez kullanıcılarla buluşmuş olacak.

Gerçek zamanlı lirik özelliği

Bu özelliğin yeni pazarlardaki çıkışı, lirik sağlayıcısı Musixmatch ile yapılan yeni bir anlaşmayla gerçekleşti ki geçen seneki testlerde de kaynak sağlayıcı konumunda bulunuyordu. Gerçek zamanlı şarkı sözü özelliği, şarkının söylendiği dilde olacak. Kullanıcılar, bu özelliğe 'şu anda çalıyor' ekranındaki 'lyrics' özelliğine tıklayarak erişebilecekler.

Özelliğin yayınlanacağı ülkeler ise şöyle; Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili, Meksika, Peru, Bolivya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Guatemala, Honduras, Hindistan, Nikaragua, Panama, Paraguay, El Salvador, Uruguay, Vietnam, Filipinler, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Singapur ve Hong Kong.

Şirket, geçmiş yıllarda Musixmatch ile iş birliği yapmıştı ancak 2016 yılında 'Behind the Lyrics' özelliği için Musixmatch ile yollarını ayırmış ve Genius ile çalışmaya başlamıştı. Bu özellikle birlikte kullanıcılara sözlerin belli bir kısmı ve arka planı anlatılırken şarkı sözünün tamamı sunulmuyordu.

2018 yılında Apple da Genius ile şarkı sözlerinin tamamı için iş birliğine gitmişti. Şirket, 2020 yılında ise 'Verified' adını verdikleri video serisi için Genius ile olan iş ilişkilerini genişletmişti. Spotify’ın bu özelliği kullanıcılara sunmada gecikmesinin sebebi ise işin karmaşıklığı ve lisanslama problemiydi.

Genius, geçtiğimiz sene Google’a ve onun lirikleri tedarik ettiği ortağı LyricFind’a 50 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Şirketin bu davayı açmasının sebebi ise LyricFind’ı kendi liriklerini çalarken suçüstü yakalamasıydı. Şirket, bu suçüstü yakalamayı ise dijital damgalama tekniği sayesinde gerçekleştirmişti. Genius, her damgalanan şarkının 2., 5., 13., 14., 16., ve 20. kesme işaretini kıvrımlı olarak kullanırken diğerlerini düz bir şekilde bırakmıştı. Mors alfabesi şekilde kodlanmıştı ve 'redhaned' (suçüstü) anlamına geliyordu.