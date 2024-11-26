Spotify'a "Son Çalınanlar" olarak isimlendirilen yeni bir özellik eklendi. Bu yeni özellik, kullanıcı deneyimini oldukça iyileştirecek gibi görünüyor. Peki Son Çalınanlar, nasıl kullanılacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirecek yeni bir özellik duyurdu. "Son Çalınanlar" olarak isimlendirilen bu özellik, adından da anlaşılabileceği üzere yakın geçmişte dinlediğiniz müzik ve podcast'lere hızlıca ulaşmanızı sağlayacak.

Spotify'ın küresel çapta dağıtımına başladığı yeni özellik, son 3 aylık dönem için çalışacak. Böylelikle yakın geçmişte dinlediğiniz ancak hatırlayamadığınız bir müziğe veya yarıda bıraktığınız bir podcast yayınına çok hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz.

Spotify'ın yeni özelliği böyle görünecek

Spotify'ın Son Çalınanlar özelliğine ulaşmak isteyen kullanıcıların, profil fotoğraflarına dokunmaları ve ardından da ilgili menüye girmeleri gerekecek. Son Çalınanlar sayfasını açan kullanıcı, hangi tarihte hangi müzik veya podcast yayınını dinlediğini görecek. Bu arada; bu sayfa içerisinde müzik veya poscast filtrelemesi yapabilecekler.

Spotify'ın Son Çalınanlar özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz bu kadar. Özelliği deneyimlediyseniz memnun kalıp kalmadığınızı bizimle paylaşabilirsiniz.