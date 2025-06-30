Spotify, uzun süredir kullanıcıların şikâyet ettiği Haftalık Keşif çalma listesine tür seçimi ve yenilenmiş kapak görseli gibi güncellemeler ekledi. Artık liste, dinleyicinin tercihlerine göre şekilleniyor ve önerilen şarkılar daha isabetli hâle geliyor. Bu adım, Spotify’ın kişiselleştirme stratejisinde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Şirket, öneri algoritmasını ve müzik türlerini tanıma sistemini geliştirerek kullanıcı deneyimini daha da odaklı hâle getirmeyi hedefliyor.

Spotify’ın her hafta yepyeni şarkılarla karşımıza çıkan “Haftalık Keşif” listesi artık biraz daha bize göre şekillenebilecek. On yıldır otomatik olarak önerilen bu çalma listesine nihayet tür seçme özelliği geliyor. Artık pop mu dinlemek istiyoruz, yoksa R&B mi? Spotify’a doğrudan söyleyebileceğiz.

Spotify, her pazartesi karşımıza çıkan Discover Weekly listesini artık biraz daha kişisel hâle getiriyor. Listenin en üstüne eklenen pop, R&B, funk gibi tür butonları sayesinde hangi tarzda müzikler duymak istediğini kolayca seçebileceksin. Bu arada liste sadece içerik olarak değil, kapak görseliyle de tazelenmiş durumda.

Gelen şikâyetler algoritmayı değiştirdi

Şirketin açıkladığı verilere göre, Discover Weekly çalma listesi bugüne kadar 100 milyardan fazla kez dinlendi. Ancak son yıllarda bazı kullanıcılar, aynı şarkıların tekrar önerilmesinden ve tür sınıflandırmalarındaki hatalardan şikâyetçiydi. Spotify, bu şikâyetler üzerine algoritmayı ve tür tanımlama sistemini mayıs ayında güncellediğini açıklamıştı.

Spotify, son yıllarda kullanıcıya özel içerik sunma yönünde birçok adım attı. Yapay zekâ destekli DJ, metinle çalma listesi oluşturma aracı ve kişisel dinleme alışkanlıklarını konu alan yapay zekâ sunuculu sahte podcast gibi yenilikler bu adımlardan bazıları. Discover Weekly’ye eklenen yeni kontrol seçenekleri de bu kişiselleştirme sürecinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yeni tür filtreleme seçeneği, kullanıcıların dinleme deneyimini daha doğrudan yönlendirmesine olanak tanıyor. Spotify, bu adımıyla hem öneri sistemine daha fazla kontrol imkânı sağlıyor hem de kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığını gösteriyor.