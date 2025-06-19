Spotify, Türkiye’ye özel yayımladığı Loud&Clear raporuyla 2024 yılında yapılan telif ödemeleri ve dinlenme verilerini paylaştı. 2024’te Türk sanatçılar Spotify’dan 2 milyar TL’yi aşkın telif geliri elde etti. Yurt dışı dinlemelerde de dikkat çeken artış yaşandı. Dünya genelindeki telif gelirleri son üç yılda neredeyse iki katına çıktı.

Spotify, Türkiye’ye özel ilk kez hazırladığı Loud&Clear raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, 2024 yılı boyunca Türkiye’deki sanatçılara yapılan telif ödemelerinden, dinleme alışkanlıklarına ve Türk sanatçıların yurt dışındaki erişim verilerine kadar pek çok detay yer alıyor.

Açıklanan verilere göre, Türkiye’deki sanatçılar sadece 2024 yılında Spotify üzerinden 2 milyar TL’nin üzerinde telif geliri elde etti. Bu rakam, son yıllarda önemli bir artışa işaret ediyor. 1 milyon TL üzerinde kazanç sağlayan Türk sanatçı sayısı, 2021’e kıyasla neredeyse üç katına çıktı.

Türkçe müzik, hem içeride hem dışarıda dinleniyor

Verilere göre 2024 yılı boyunca Spotify Türkiye'nin günlük Top 50 listesinde yer alan şarkıların büyük çoğunluğunu (%90’dan fazlasını) Türk sanatçılar oluşturdu. Ayrıca yıl içinde Türk kullanıcılar yaklaşık 100 milyon adet Türkçe şarkı içeren çalma listesi oluşturdu.

Yurt dışında da Türk müziğine olan ilgi arttı. 2024’te Türk sanatçılar, çoğu yurtdışındaki kullanıcılar tarafından oluşturulan toplam 289 milyon çalma listesine girdi.

Türk sanatçılar, yalnızca Türkiye'de değil, globalde de daha fazla dinleyiciye ulaştı. Spotify’a göre 2024 yılında elde edilen telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden sağlandı. Türkçe müzik, globalde popülerliği en hızlı artan dillerden biri olurken, dünya genelindeki telif gelirleri son üç yılda neredeyse iki katına çıktı.

2024 yılı boyunca Spotify’da 2.800.000.000’dan fazla kez Türk sanatçılar ilk kez dinlendi. Aynı yıl içinde yaklaşık 3.300 Türk sanatçı, Spotify’ın editoryal çalma listelerine dahil edildi. Bu durum, sanatçıların daha geniş kitlelere ulaşmasında algoritmik ve editoryal listelerin oynadığı rolü ortaya koyuyor.