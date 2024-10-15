Popüler çevrimiçi yayın uygulaması Spotify'ın müzik videosu desteği 85 ülkeye daha yayılıyor.

Ürünlerini çeşitlendirmek isteyen çevrimiçi yayın platformu Spotify, müzik videoları özelliği için 11 ülkede beta testlerine başlamıştı. Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Brezilya, Kolombiya, Filipinler, Endonezya ve Kenya'da test edilmeye başlanan özellik bu yıl içinde Mısır'da da kullanıma sunulmuştu. Spotify şimdi özelliği 85 ülkede daha kullanıma açmaya hazırlanıyor.

Spotify'dan gelen açıklamada hangi 85 ülkede daha özelliğin kullanıma açılacağı açıklanmadı. Yine de ilk aşamada özelliğin sunulmadığı ABD, Türkiye, Fransa gibi büyük pazarların bu ülkeler arasında olmasını bekleyebiliriz. Öte yandan müzik videoları özelliğinin sadece ücretli aboneliklere açık olduğunu da hatırlatalım.

Mobil ve masaüstünde kullanılabiliyor

Spotify'ın video içerikleri hem mobil uygulamadan hem de masaüstü uygulamasından erişilebilir durumda. Kullanıcılar tek bir düğmeye basarak dinledikleri şarkıların videolarını açıp kapatabilecekler. Öte yandan özelliğin ilk hâlinde videodan sese geçildiğinde şarkılar başa dönüyordu. Spotify bu sorunu da çözmüş ve daha akıcı geçiş sağlamış.

Platformda videosu bulunan parçaların isimlerine ayrıca video ifadesi de eklenecek. Böylece videolu içeriklerin daha kolay bulunması sağlanacak. Bu içerikleri dinlerken telefonu yatay konuma getirerek otomatik olarak tam ekran videoya da geçilebilecek. Firmadan yapılan açıklamaya göre platformda bulunan videolu içeriklerin bir defa dinlendikten sonraki hafta yeniden tüketilme olasılığı yüzde 34 daha fazla oluyor.

Bu değişiklik ile birlikte YouTube'un kendi müzik uygulamasına eklediği video özelliğe karşılık veren Spotify, kullanıcılarını rakibine kaptırmamayı amaçlıyor.