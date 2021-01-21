Turkcell tarafından geliştirilen mesajlaşma uygulaması BiP'in çok konuşulacak bir patent başvurusu ortaya çıktı. Söz konusu patente göre BiP, kullanıcıların yazışmalarını analiz ederek müzik önerisinde bulunacak.

WhatsApp’ın tartışmalı Gizlilik Sözleşmesi güncellemesi, milyonlarca WhatsApp kullanıcısını alternatif uygulamalara yönlendirmişti. En azından Türkiye’de, kişisel verilerin gizliliği endişesi ile WhatsApp’ı terk eden kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalardan biri de arkasında Turkcell’in bulunduğu mesajlaşma uygulaması BiP olmuştu.

BiP, pek çok açıdan kendisini tercih eden kullanıcıları memnun etmiş olsa da ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu, BiP ile ilgili de kişisel verilerin gizliliği tartışmalarına yol açabilir. 4 Kasım 2020 tarihli patent başvurusuna göre BiP, mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalardan kullanıcıların duygu durumunu belirleyerek müzik önerisinde bulunacak.

Turkcell’in “Bir Müzik Öneri Sistemi” başlıklı söz konusu patent başvurusunda şu ifadeler yer alıyor:

“Bu buluş, kullanıcıların mobil cihazları üzerinde kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalardan doğal dil işleme ile duygu durumunun belirlenmesine ve belirlenen duygu durumuna göre kullanıcıya müzik önerisinde bulunulmasına imkan sağlayan bir sistem ile ilgilidir.”

Turkcell’in söz konusu patent başvurusunun hem şaşırtıcı hem de korkutucu bir teknoloji barındırdığını söylemek mümkün. Duygu durumuna göre müzik önerisi ilgi çekici bir teknoloji gibi gözükse de mesajları uçtan uca şifreleyen WhatsApp’ın dahi böylesine büyük bir tepki topladığı durumda Turkcell’in yazışmaları açık açık analiz edeceğini belirten bir teknoloji kullanması nasıl karşılanır, yorumda bulunmak zor...