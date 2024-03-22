Spotify, masaüstü uygulamasına yıllardır beklenen "mini oynatıcı" özelliğini getirdi. Kullanıcılar, daha önceden üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duyuyorlardı.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, masaüstü sürüm kullanıcıları için yıllardır beklenen bir özelliği nihayet kullanıma sundu. Bu yeni özellik, kullanıcıların bir mini oynatıcıya sahip olmalarını sağlıyor. Böylelikle Spotify'ın masaüstü uygulaması, artık sadece tam ekran olarak kullanılmayacak. Kullanıcılar, Spotify'la beraber diğer uygulamaları da tek bir ekranda görebilecekler.

Spotify uygulamasının sağ alt köşesine eklenen bir butonla aktif hâle getirilen mini oynatıcı, parça ve çalma listesini değiştirmek, ses seviyesini ayarlamak ve istenirse şarkı videosunun oynatılmasına izin verecek. Spotify için yeni gelen özelliğin Apple Music için yıllardır var olduğunu belirtelim. Spotify kullanıcıları ise üçüncü taraf yazılımlarla mini oynatıcı özelliğinden faydalanabiliyorlardı. Şimdi bunlara gerek kalmadı.

Spotify'ın mini oynatıcısı, önce premium abonelere sunuldu

Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre mini oynatıcı özelliği, öncelikle premium abonelere sunulacak. Şirket, ücretli abonelik satın almamış kullanıcılarla ilgili bir şey söylemedi ancak özelliğin bir gün tüm kullanıcılara ulaşacağı aşikâr.

Spotify'ın masaüstü sürümü için hazırlanan mini oynatıcı özelliği, henüz dağıtım aşamasında. Yani özellik, an itibarıyla sizin için de kullanıma sunulmuş olabilir. Özelliğin gelip gelmediğini kontrol etmek için Spotify uygulamasını açmanız ve sağ altta bulunan mini oynatıcı butonuna tıklamanız yeterli. Spotify, dağıtım sürecinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir şey söylemedi.