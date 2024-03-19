Spotify'ın Sanatçılara Toplam Kaç Para Ödediği Açıklandı

Spotify, 2024 yılı için müzik yayıncılığı ekonomisi raporu olan Loud & Clear'ı yayımladı. Raporda ilgi çekici noktalar bulunuyor. Rapora göre Spotify, 2023 yılında sanatçılara toplamda 9 milyar dolar gelir kazandırdı.

Dünyanın en büyük müzik platformu olan Spotify, 2024 Loud & Clear raporunu yayımladı. Bu rapor, bir yıllık sürede müzik yayıncılığı endüstrisinde öne çıkan noktaları ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yılın sonuçlar oldukça ilgi çekici.

Rapora göre, Spotify üzerinde ana dili İngilizce olmayan sanatçılar, 10 bin dolar ve üzeri gelir elde eden sanatçıların yarıdan fazlasını oluşturuyor. Yükselişte olan bir diğer grup ise bağımsız sanatçılar. Herhangi bir yayıncıya bağlı olmayan sanatçılar, 2023 yılı toplamında 4,5 milyar dolara yakın bir gelir elde etmeyi başarırken ilk defa, Spotify'ın sanatçılara dağıttığı ücretlerin yarısı, bağımsız sanatçılara gitti.

Bağımsız sanatçılar yükselişte, ortalama sanatçı gelirleri de artıyor

Platformdan yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana en az 1 milyon dolar, 100 bin dolar ve 10 bin dolar gelir elde eden sanatçı sayıları üç katına çıkmayı başardı. Platformda sanatçıların ödeme alması için illâ 10 bin dolar barajını aşmaları da gerekmiyor. Ayrıca bu rakamlar yalnızca Spotify platformundan elde edilen gelirleri yansıtıyor.

Spotify'dan 1 milyon dolar ve üzerinde para kazanan sanatçıların %80'lik bir kısmı, Spotify'ın Global En İyi 50 listesine hiçbir şarkısını sokamadı. Konuyla ilgili olarak Spotify, "listeler artık tüm sanatçıları alacak kadar büyük değil" açıklamasında bulundu. Spotify, 2023 yılı toplamında tüm sanatçılara 9 milyar ödeme yaptığını duyurdu.