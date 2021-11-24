Spotify ve Netflix, Netflix Hub adını verdikleri yeni ortaklığını resmen duyurdu. Netflix Hub, popüler Netflix içeriklerinin müziklerinden tutun da platformla ilgili podcast’lere kadar birçok içeriği bünyesinde barındırıyor.

Son yılların en popüler içerik platformlarından birisi olan Netflix, platformuna eklediği hemen hemen her içeriği ile dikkat çekmeyi başarıyor. Platformun kullanıcılarına sunduğu içerikler genellikle internet üzerinde oldukça popüler oluyor ve meme’lerden Instagram filtrelerine kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Dizilerin ve filmlerin internette popüler bir ‘ikon’ haline dönüşmesine ek olarak bu içeriklerin müzikleri de oldukça ilgi çekiyor. Spotify üzerinden pek çok kullanıcı, The Witcher ve La Casa De Papel gibi dizilerde geçen müzikleri tek tek aratarak bir çalma listesi haline getirmeye çalışıyor. Ancak görünen o ki Spotify ve Netflix’in yeni ortaklığı sayesinde artık sevdiğiniz dizi ve filmlerin müziklerine kolayca erişebileceksiniz.

Netflix Hub artık Spotify’da

Spotify’ın resmî sitesinden yapılan açıklamaya göre, platformda Netflix içeriklerine özel bir sayfa oluşturuldu. Netflix Hub adı verilen bu sayfada La Casa De Papel, Red Notice ve Cowboy Bebop gibi dizi ve filmlerin çalma listeleri bulunuyor. Kullanıcılar ise bu çalma listeleri sayesinde izledikleri içeriklerdeki şarkılara kolaylıkla erişebilecek ve akıllarına kazınan 'o' şarkıyı kolayca bulabilecek.

Tabii ki Netflix Hub kullanıcılara sadece şarkı sunmuyor. Netflix ve içerikleri ile ilgili podcast’lerden müziklerin nasıl yapıldığına dair sahne arkası kayıtlarına kadar birçok içerik de Netflix Hub'da bulunabilecek.

Bu ortaklık henüz çok yeni olduğu için Netflix Hub’da çok fazla içerik olmasa da yapılan açıklamada sürekli olarak yeni içeriklerin ekleneceği belirtiliyor. Netflix Hub, şu anda Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede kullanıma açılmış durumda. Netflix Hub’a erişmek için burada bulunan bağlantıyı kullanabilir ya da Spotify’da arama kısmını Netflix yazarak içeriklere ulaşabilirsiniz.