Netflix’in üç sevilen oyuncuyu bir araya getirdiği ve 5 Kasım’da yayımladığı Red Notice, eleştirmenler tarafından pek beğenilmese de bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Film, platformun en çok izlenen yapımı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Netflix’in son yayımladığı yapımlarından birisi olan Red Notice, özellikle oyuncu kadrosuyla dünya çapında pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Gal Gadot, Dwayne Johnson ve Ryan Reynolds’ı bir araya getiren film, 5 Kasım’da yayınlandı ve kısa süre içinde büyük başarılara imza attı. Film, izleyenlerden yüksek puanlar alamamış olsa da Netflix’in en çok izlenen filmi olma yolunda ilerliyor.

Netflix’in en çok izlenen filmi, Sandra Bullcok’un başrolünde olduğu 2018 yılında yayımlanan Bird Box olmaya devam ediyor. Öte yandan henüz yaklaşık 3 hafta önce çıkış yapan Red Notice, platformda şimdiden 277,9 milyon saat izlendi. Red Notice’in Bird Box’ı geçmesine yalnızca 4,12 milyon saatlik izlenme kaldı. Bu izlenme süresinin de kısa süre içinde tamamlanması fazlasıyla olası.

Red Notice, ilk gününde rekor kırmıştı:

Red Notice, Netflix’in en fazla izlenen filmi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeden önce de bir rekora imza atmıştı. Ryan Reynolds, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filmin Netflix’in ilk gününde en çok izlenen filmi olduğunu açıklamıştı. Film, aynı zamanda 200 milyon dolarlık bütçe ile Netflix’in en fazla bütçe ayırdığı film olma unvanını da taşıyor.

Film her ne kadar izlense de olumlu karşılanmadı:

Red Notice, milyonlarca izleyici tarafından izlenmiş ve izlenmeye devam ediyor olsa da hem izleyiciler hem de eleştirmenler, filme düşük puanlar verdi. Pek çok eleştirmenin buluştuğu ortak nokta, filmin hikâyesinde herhangi bir mantık olmaması ve tek çekici yanının ünlü başrol oyuncuları olduğuydu. Red Notice, IMDb’de 6,4 puanla listelenirken Rotten Tomatoes’ta %35 eleştirmen puanıyla listeleniyor.