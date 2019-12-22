Spotify Premium 3 Ay Ücretsiz Oldu

Dünyada en çok kullanılan müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify, yeni kullanıcıları için üç aylık ücretsiz Premium kampanyasını yeniden getirdi. Ayrıca bir kampanyayla değil, üç kampanyayla karşımıza çıktı.

Müzik dinleme platformları arasında en çok kullanılanlardan biri olan Spotify, eski günlerdeki kampanyasını daha da genişleterek yeniden karşımıza çıktı. Platform, reklamsız ve çevrimdışı müzik dinleme imkanı sağlayan Premium özelliğini kullanıcılarına 3 ay süreyle ücretsiz olarak dağıtıyor.

3 aylık ücretsiz Spotify Premium deneyimine erişmek için yapmanız gereken şeyler ise oldukça basit. Öncelikle bu bağlantıdan Spotify’ın sitesine ulaşıyorsunuz, ardından ‘Planları Görüntüle’ seçeneğine basıp istediğiniz ödeme planını seçiyorsunuz. Son olarak hesap açıp kart bilgileri girdiğinizde üç aylık ücretsiz Premium üyeliğiniz başlıyor.

Kart bilgilerinizi girerken herhangi bir şüphe duymanıza gerek yok. Spotify, bu üç ay içerisinde sizden herhangi bir ücret almayacak. Ancak üç ayın sonunda Premium üyelik ücreti olan 17,99 TL’yi hesabınızdan çekecek. Fakat üç ay sonunda Premium üye olmaya devam etmek istemezseniz hesap ayarlarınızdan üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Böylece 17,99 TL’lik ücreti ödemezsiniz.

Elbette bu kampanyadan yararlanmak için daha önce ücretsiz olarak Premium üyeliğinden yararlanmamış olmanız gerekiyor. Fakat hemen üzülmeyin, eğer daha önce Premium deneyimini yaşadıysanız ancak şu anda Premium değilseniz bunun için de bir kampanya oluşturulmuş.

Daha önce Spotify Premium kullananlar için bir kampanya daha:

Bu kampanyaya göre Spotify’da Premium deneyimini yaşamış ve bırakmış kullanıcılar, bir aylık ücreti ödeyerek üç ay boyunca Premium kullanıcı statüsüne ulaşabilirler. Fakat Spotify’ın buraya koyduğu şarta göre 19 Ekim 2019’dan sonra Premium’u iptal eden kullanıcılar, bu tekliften yararlanamıyor. Ayrıca bu teklifin 31 Aralık 2019’da sona ereceği de belirtilmiş.

Kampanyadan yararlanmak için Spotify hesabınıza giriş yapın. Ardından sağ üst köşede bulunan Hesap simgesine tıklayın. Açılan sayfanın Hesap Genel Görünümü bölümünde karşınıza bu kampanya çıkacaktır, ‘Kullanmaya Başla’ seçeneğine tıklayarak kampanyaya katılabilirsiniz.

Öğrenciler için ayrı kampanya:

Peki eğer öğrenciyseniz ve ‘Ben 17,99 TL veremem abi!’ diyorsanız ne yapacaksınız? Spotify, sizler için de bir kampanya oluşturmuş. Kampanya sayesinde daha önce Premium olmamış öğrenciler, üç aylık ücretsiz Premium üyeliği kazanabiliyorlar. Üç ay sonunda ise öğrenciler için Premium paketinin normal ücreti yansıtılıyor, yani 8,99 TL.

Spotify’ın öğrenci indirimlerinden yararlanmak için de fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Yalnızca sizin öğrenci olduğunuzu Spotify’a kanıtlamanız gerekiyor. Bunu da onlara öğrenci olduğunuzu belirten belgelerden herhangi birini göndererek yapıyorsunuz. Ardından onay verilirse aylık Spotify Premium ücretiniz 8,99 TL oluyor.