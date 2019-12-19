Spotify kullanıcılar, halihazırda anlık olarak arkadaşlarının neler dinlediğini görüntüleyebiliyor. Ancak "Tastebuds" olarak isimlendirilen yeni bir özellik, direkt olarak arkadaşlarınızın (takip ettiklerinizin) müzik zevklerine göre yeni şarkılar keşfedebilmenizi sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu olan Spotify, bir süredir kendini yenilemenin telaşına düşmüş durumda. Platform yetkilileri, gerek rakiplerinin önüne geçebilmek gerek kullanıcıların platforma olan ilgilerini maksimum seviyede tutabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi ise Spotify'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik ortaya çıktı.

Jane Manchun Wong'u çoğu haberlerimizden tanıyorsunuz. Kendisi, mobil uygulamalara tersine mühendislik işlemleri uyguluyor ve yeni özellikleri ortaya çıkarıyor. Wong, son olarak ise Spotify'ın "Tastebuds" isimli özelliğini ortaya çıkardı.

Spotify'ın Tastebuds isimli yeni özelliği, takip ettiğiniz kullanıcıların müzik dinleme alışkanlıklarının detaylarına ulaşmanıza yardımcı olacak. Böylelikle Spotify kullanıcıları, arkadaşlarının ya da takip ettikleri herhangi birinin neler dinlediğini öğrenme imkanı yakalayabilecekler. Üstelik kullanıcılar, takip ettikleri kişilerin dinlediği şarkıları bir çalma listesine de kolaylıkla aktarabilecekler.

Spotify'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Tastebuds ile ilgili olarak şu an için net bir bilgiye sahip değiliz. Ancak bu özellikle ilgili kafa karıştıran bazı noktalar var. Şöyle ki; Tastebuds isimli bir uygulama zaten yıllar önce hazırlanmış ve Spotify'ın bugün bahsettiğimiz amacına hizmet ediyormuş. Fakat söz konusu uygulama, uzun süredir ya kullanılmıyor ya da devre dışı bırakılmış. Spotify'ın söz konusu uygulamayı satın mı aldığı yoksa isim benzerliği mi olduğu henüz bilinmiyor.

Spotify'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliğin kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor. Ancak Spotify yetkilileri, bu özellik konusunda bir hayli yol almış gibi görünüyorlar. Yani Spotify kullanıcılarının bu özelliğe kavuşmak için çok da beklemek zorunda olmadıklarını söyleyebiliriz. Ancak elbette son söz, Spotify yetkilileri tarafından söylenecek.