Müzik platformu Spotify ünlü müzisyenler ile ortaklaşa olarak vereceği sanal konserlerini duyurdu. Spotify bu sayede hem pandemide konser isteğini gidermeyi hemde müzisyenlere yardım etmeyi planlıyor.

Dünyaca ünlü müzik servisi Spotify, yeni sanal konserlerini duyurdu. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla müzik endüstrisinin durma noktasına gelmesinden dolayı bu yeni fikriyle hem müzik endüstrisinin hemde müzik severlerin mutlu olmasını sağlayacak gibi duruyor.

Bilindiği üzere pandeminin başından beri birçok müzik servisi bu tür girişimlerde bulundu ancak bunların çoğu daha önce kaydedilmiş kayıtlardı. Spotify açıklamasında bu durum için "Bizim için bu durum biraz saçma. Bize göre böyle bir etkinliği eğlenceli ve dinlemeye değer kılan şey canlı olmasıdır." dedi.

Sanal konserlerde kimler olacak:

Spotify'ın açıklamasına göre bu ay ve önümüzdeki aydan itibaren The Black Keys'in yanı sıra Rag'n'Bone Man, Bleechers' Jack Antonoff, Leon Bridges ve Girl in Red olacak. Ayrıca Spotify'ın belirttiğine göre bazı konserleri "dinlemek" yeterli olmayacak. Bu da demek oluyor ki bazı konserler aynı zamanda görüntülü olacak. Konserlerin yaklaşık 40 ila 75 dakika arasında olduğu belirtildi. Ayrıca Spotify'ın müzisyenlere katılım olmasa bile ödeme yapılacağı belirtildi.

Spotify'ın bu konudaki girişimi hakkında açıklama yapan The Black Keys, "Geçtiğimiz yıl müzik endüstrisi için zorlu bir yıldı. Bu sebeple hem dinleyicileri mutlu etmek hemde sektörde böyle güzeletkinlikleri desteklemek adına bizde Blue Front Café'de konserimizi vereceğiz.Spotify'ın müzik severleri ve müzisyenleri bu zorlu günlerde yeniden bir araya getime çabasının bir parçası olacağımız için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. Spotify, kullanıcıların bu konserleri takip edebilmesi için gereken tek şeyin bir premium yada ücretsiz bir Spotify hesabı olduğunu belirtti.