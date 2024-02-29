Spotify, "Şarkı Falı" ismini verdiği ilginç bir özelliği kullanıma sundu. Bu özellik, farklı konulardan sorduğunuz sorulara yanıt olarak şarkı buluyor.

Sürekli yenilikler tanıtarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışan Spotify, bugün yepyeni bir özelliği uygulamasına eklediğini duyurdu. Tüm kullanıcıların erişebildiği bu ilginç özellik, “Şarkı Falı” olarak adlandırılıyor.

“Şarkı Falı” basitçe açıklayacak olursak bir kafanıza takılan sorulara müziklerle yanıt veriyor. Şirket, “kozmik rehber” dediği özelliğe medyum veya falcı benzeri hava katmaya çalışmış. Kullanırken, özellikle de arkadaki müziği duyduğunuzda bunu ciddi şekilde hissediyorsunuz. Peki bazılarının “Gerçekten gerekli miydi?” diğerlerinin ise eğlenceli bulacağı bu özelliğin ne işlevi var ve nasıl kullanılıyor?

Aşktan okula, tarzınızdan arkadaşlarınıza kadar farklı konulardan sorularınıza şarkıyla yanıt buluyor

Şarkı Falı, başta da dediğimiz gibi sorularınızı müzikle yanıtlayabilecek. Özelliği kullanmaya başladığınızda size bir dizi kategori sunuluyor. Bunlar arasında “okul, aşk, arkadaşlar ve aile, kariyer, geleceğim, öğle yemeği, tarz, hayatın en büyük gizemleri ve ben” kategorileri var.

Daha sonrasında bu kategorilerden birini seçebiliyorsunuz. Spotify, seçmek istemezseniz aşağı kısma “Benim yerime sor” seçeneği koymuş. Bu, uygulamanın Şarkı Falı’na sizin yerinize bir soru sormasını sağlıyor.

Öğle yemeğinde Barış Manço’dan “Domates Biber Patlıcan” yiyoruz

Ben özelliği denerken “öğle yemeği” kategorisini seçtim. Şarkı Falı, bunun ardından da öğle yemeğinde ne yiyeceğimi bulmak için müzik aramaya başladı. Aramalarının sonunda ise Barış Manço’dan “Domates Biber Patlıcan” şarkısını buldu.

Öğle yemeği kısmında soruyu otomatik sorsa da diğer kategorilerde kendiniz soru yazabiliyorsunuz. Ayrıca Spotify, aklınıza soru gelmemesi durumunda size örnek sorular da öneriyor. Örneğin arkadaşlar ve aile kategorisinde “Evcil hayvanım mutlu mu?” soru önerisini seçtiğimde bana Seksendört'ten “Hayır Olamaz” şarkısını buldu.

Şarkı Falı’nın pek büyük işlevleri olmasa da ilginç ve eğlenceli bir özellik olacağını söylemek mümkün. Spotify, bu özellik için dünya çapında 250 bin oynatma listesi oluşturulduğunu da ekledi. Şarkı Falı’nı siz de kullanmak istiyorsanız aşağıdan neler yapmanız gerektiğini anlattım.

Spotify'ın "Şarkı Falı" özelliği nasıl kullanılır?