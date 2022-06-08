Geçtiğimiz haftalarda metaverse ve NFT dünyasına adım atan Spotify, daha önce deneme aşamasında olan Sesli Kitap özelliğini tamamen kullanıma sunmaya karar verdi. Ücretli olup olmayacağı belli olmayan bu özelliğin Spotify’ın gelirlerini artırması bekleniyor.

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından biri olan Spotify, platformuna yenilikler getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sesli kitap özelliğini test etmeye başlayan platform sesli kitaplar için ayrı bir kategori oluşturacağını duyurdu.

Spotify, geçtiğimiz aylarda platformunda sesli kitap denemelerine başlamıştı. Klasik edebiyattan 9 farklı eseri, başarılı ses sanatçılarının sesiyle kullanıcılara sunmuştu. Spotify’ın Investor Day 22 etkinliğinde konuşan yönetici Nir Zicherman, sesli kitapların, dünyanın dört bir yanındaki müzik ve podcast dinleyicisi ile tanıştırmak ve bu pazarı büyük ölçüde genişletmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu düşündüklerini açıkladı.

Sesli kitaplar özelliği ücretli olabilir

Platformun yakında kullanıcıların en sevdikleri sesli kitapları satın alıp dinleyebilecekleri bir yer olacağını açıklayan Zicherman, bu özelliği kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıdan oluşan küresel kitleye sunulacağını da sözlerine ekledi. Şirketin, müzik ve podcast’lerde olduğu gibi, sesli kitap kategorisinde de kişiselleştirilmiş öneriler hizmeti vermesi bekleniyor. Sesli kitaplar kategorisi sayesinde büyük bir büyüme bekleyen Spotify, abonelikten bağımsız olarak kitaplar için ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda bir netlik yok.

Ödeme konusunda bir netlik yok ancak, şirketin CEO’su Daniel Ek etkinlikte yaptığı açıklamada, birçok farklı biçimdeki sesli kitapların büyük bir fırsat olduğuna inandıklarını açıkladı. CEO, müzik ve podcast’lerin ötesine geçerek başka bir ses biçiminde büyümek istediklerini ve kullanıcıların ödeme yapacakları bir mağaza açmayı planladıklarını söyledi.

Yani sesli kitaplardaki bazı başlıkların kilidini açmak için ayrıyeten ödeme yapmanız gerekebilir. Hali hazırda Spotify’da dağınık şekilde bulunan ve podcast olarak kullanıcılara sunulan sesli kitaplar var. Şirketin satın alımlara izin vermek ve sesli kitapların ayrı bir kategoride olmasını sağlamak için uygulamaya bir güncelleme yapması bekleniyor.