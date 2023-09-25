Spotify, OpenAI'la iş birliği yaparak podcast'lere çeviri özelliği getirdiğini duyurdu. Özellik, podcast'leri farklı dillere çevirecek. Üstelik sunucunun orijinal sesini de taklit edecek.

Ülkemizde de oldukça popüler olan müzik platformu Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Şirket, şimdi de podcast dinleyenleri sevindirecek yepyeni bir hamle yaptı.

Spotify, ChatGPT’nin de arkasındaki şirket OpenAI’la ortaklık kurdu. Bu ortaklık, podcast’lerin yapay zekânın yardımıyla diğer dillerde dinlenmesini sağlayacak.

Özellik, yalnızca podcast'i çevirmekle kalmayacak, aynı zamanda sunucunun sesini de taklit edecek

Platform, özellik için Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons gibi bazı ünlü podcast yayıncılarıyla da iş birliğine gitti. Yeni araç, ilk başta İngilizce dilindeki podcast bölümlerini İspanyolca’ya çevirmek için kullanıldı.

Dünya çapından kullanıcılar, bugünden itibaren bu içerik üreticilerinin podcast’lerine İspanyolca çeviri seçeneğiyle ulaşabilecek. Şirket, ilerleyen haftalarda Fransızca ve Almanca çevirilerin de geleceğini ekliyor.

“Sesli Çeviri” olarak adlandırılan özellik, OpenAI’ın hem konuşmaları metne çevirebilen hem de çeviri yapan “Whisper” aracından güç alıyor. Ancak Spotify’ın aracı, bunu bir adım daha öteye taşıyarak podcast’i tamamen başka bir dile çeviriyor ve podcast’i yapan kişinin sesini taklit ediyor. Yani podcast’ler, tıpkı orijinal kişinin sesinden geliyormuş gibi dinlenebiliyor.

Spotify, podcast çevirme özelliğinin geniş çapta ne zaman kullanıma sunacağı konusunda bir bilgi vermedi. Aynı şekilde diğer dillere desteğin ne zaman geleceği de bilinmiyor.