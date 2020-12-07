Spotify geliştiricilerinin yeni bir özellik üzerinde çalıştıkları gün yüzüne çıktı. Uygulamanın Android sürümünde keşfedilen bu özellik, Spotify'ın telefonlara indirilmiş diğer müzikleri de çalabileceğini gösteriyor. Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şu an için bilinmiyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformlarından Spotify'ın, üzerinde çalıştığı yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. Tersine mühendislik işlemleri sayesinde uygulamalara gelecek yeni özellikleri ortaya çıkaran Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarılan bu özellik, Spotify'ın telefondaki müzikleri de çalabileceğini gösteriyor. Yani kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde telefonlarına indirdikleri diğer müzikleri de Spotify üzerinden oynatabilecekler.

Wong, Spotify ekibinin üzerinde çalıştıkları yeni özelliği, uygulamanın Android sürümünde keşfetti. Özelliğin detaylarına yakından bakmayı başaran Wong, Spotify'ın artık bir müzik çalar uygulaması olarak da kullanılabileceğini söylüyor. Bu sayede kullanıcılar, Spotify haricinde indirdikleri müzikleri de Spotify üzerinden dinleyebilecekler. Bu da kullanıcılar için daha gelişmiş bir deneyim sunulmasını sağlayacak.

Spotify'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Spotify, telefondaki diğer müzikleri çalma özelliğini, Ayarlar menüsüne eklenecek yeni bir seçenekle sağlayacak. Bir kullanıcı, bu seçeneği aktif ettikten sonra telefondaki tüm müzik dosyaları, Spotify'a entegre edecek. Bu sayede de farklı bir kaynaktan indirilmiş olan bir müzik dosyası, Spotify üzerinden dinlenebilecek. Kullanıcılar, telefonlarındaki müziklere erişebildikleri farklı bir çalma listesiyle karşılaşacaklar.

Spotify'ın yeni özelliği ile ilgili hala önemli bilinmezler var. Örneğin bu özelliğin sadece premium kullanıcılara mı özel olacağı yoksa tüm kullanıcıların mı bu özellikten faydalanacağı şu an için bilinmiyor. Ayrıca bir telefondaki müziklerin bulunduğu çalma listesinin diğer kullanıcılara açılıp açılamayacağı ya da diğer cihazlarda çalınıp çalınmayacağı da şu an için bilinmiyor. Özellikle ilgili ortaya çıkacak yeni detaylar, pek çok şeyin belirleyicisi olacak.