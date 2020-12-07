Tinder, kullanıcıların 2020 yılında neler yaptıklarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre sosyal mesafe, kullanıcıların arkadaş bulmasının önüne geçmedi. Ancak pandemi süreci, kullanıcıların biyografilerinden kullandıkları emojilere kadar her alanı etkiledi.

Dünyanın en popüler arkadaşlık uygulamalarından bir tanesi olarak hizmet vermeye devam eden Tinder, "Year in Swipe 2020" verilerini paylaştı. Platform tarafından yapılan açıklamalar, Tinder kullanıcılarının 2020 yılında neler yaptıklarını ortaya koyuyor. Yaptığı basın toplantısıyla kullanıcıların 2020 yılındaki Tinder deneyimlerini anlatan şirket, oldukça dikkat çekici sonuçlara ulaşmış gibi görünüyor.

Tinder tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, pandemiyle birlikte hayatımıza giren sosyal mesafeyi çoktan benimsemiş durumdalar. Çünkü kullanıcılar, pandemi sürecinde arkadaş bulmaya çalışmaktan vazgeçmediler. Hatta şirket, şubat ayına kadarki süreçte olan kullanıcı aktifliğinin, sonbahar aylarında olan aktiflikten daha düşük olduğunu söylüyor.

Kültürel tatiller ve politik mesajlar da Tinder'da kendine yer buldu

Tinder'ın Year in Swipe 2020 verilerine göre kullanıcılar, bu yıl en çok da kültürel seyahatlerini platform üzerinden paylaştılar. Ayrıca sosyal ve politik mesajlar da kültürel tatiller kadar popülerdi. Yetkililer, ABD'deki seçimlerin kullanıcı davranışlarını doğrudan etkilediğini, 2020 yılında "oy" kelimesi üzerinden yapılan paylaşımların ikiye katlandığını söylüyor. Tinder'a göre oy kelimesi üzerinden yapılan paylaşımlar da hiç olmadığı kadar yaratıcıydı.

Tinder yetkilileri, 2020 yılında en çok kullanılan emojileri de paylaştı. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, hayatımızı tümüyle etkileyen pandemiyi, emojilerde de göstermeye başladılar. Zira en çok kullanılan emojilerden bir tanesi, maskeli yüzdü. Ancak en çok kullanılan emoji, omuz silkmeydi. Ayrıca kullanıcılar, bu yıl biyografi bölümlerinde karantina ifadesini çok fazla kullandılar.

İşte Tinder kullanıcılarının 2020'de en çok kullandıkları emojiler