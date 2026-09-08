Spotify, 2026 Yazında Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkıları Açıkladı

Spotify, 2026'nın yaz aylarında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı.

Türkiye’de de çok fazla kullanıcısı bulunan dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, düzenli olarak en çok dinlenen şarkıları paylaşıyordu. Şimdi ise şirket, sıcak yaz günleri yavaş yavaş sona ererken geride bıraktığımız bu dönemde ülkemizde en çok hangi şarkıların dinlendiğini paylaştı.

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Türkiye’de yaz aylarında en çok dinlenen şarkı listesine baktığımızda hepsinin Türk sanatçılar ve gruplardan oluştuğunu görmek mümkün. Bu da yerel müziğin dinleme alışkanlıklarındaki güçlü yerini koruduğunu ortaya koyuyor. Gelin çok uzatmadan 2026 yazının Spotify özetine bakalım.

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Yaz aylarında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

Hileli - Ajda Pekkan, manifest Sebebi Yar - BLOK3 Toz Pembe - manifest Kayıp Kalp - BLOK3 Çok Güzel Gülüyorsun - BLOK3, Poizi Daha İyi - manifest Ara Beni - Hadise Kırgınım - BLOK3 Yangın Yeri - Elif Buse Doğan Eller Üzer - Serkan Nişancı

Zirvede Türk pop müziğinin ikonlarından Ajda Pekkan ile son dönemin en başarılı gruplarından manifest’i bir araya getiren Hileli şarkısının yer aldığını görüyoruz. Yayınlanmasının ardından Spotify’ın dünyada haftanın en çok dinlenen yeni şarkıları listesinde 1 numaradan giriş yapan parça, yaz boyunca yakaladığı güçlü ivmeyi sürdürerek Türkiye’de yaz sezonunun en çok dinlenen şarkısı oldu.

2026 yazı; Türkçe pop, rap, arabesk soundlarının bir araya geldiği, kadın sanatçıların ve güçlü iş birliklerinin öne çıktığı bir yaz olmuş. Hileli’yi ikinci sırada BLOK3’ten Sebebi Yar şarkısı takip ediyor. Üçüncü sırada ise yine manifest’ten Toz Pembe parçasını görüyoruz.