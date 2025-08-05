Spotify, Premium abonelik paketinin fiyatlarında dünyanın birçok ülkesinde zam yaptı. Peki bu fiyat artışından Türkiye etkilendi mi?

Aylık belli ücretler karşılığında milyonlarca şarkıya erişmenizi sağlayan dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, ara sıra fiyatlarında güncellemelere gidiyordu. Şimdi ise şirketten sürpriz bir hamle geldi. Spotify, dünyanın birçok bölgesinde Premium abonelik fiyatlarına zam yaptı.

Gelen bilgilere göre Spotify; Afrika, Latin Amerika, Asya-Pasifik, Güney Asya, Avrupa, Orta Doğu’da bulunan birçok ülkede fiyatlarını artırma kararı aldı. Kullanıcılara gönderilen e-postalarla fiyatların artacağı ifade edildi.

Şimdilik Türkiye’de zam yok

Tabii ki dünya çapında yapılan zammın ardından herkesin aklına “Türkiye’de zam var mı?” sorusu takılmış durumda. Neyse ki şu anda ülkemizdeki Spotify Premium fiyatlarında herhangi bir zam görünmüyor. Şirket, ülkemizde zammı şubat ayında yapmış ve bireysel abonelik fiyatını 39,99 TL’den 59,99 TL’ye çıkarmıştı. Dünya çapında gelen zam, şimdilik bizi etkilememiş gibi gözüküyor ve 59,99 TL’lik fiyat devam ediyor.

Dünya çapında yapılan fiyat artışına dönecek olursak her bölgede farklı artışların yaşandığı bildirilmiş. Örneğin Avrupa’da ismi belirtilmeyen bir ülkede 10,99 euro olan fiyat, %9’luk bir artışla 11,99 euro’ya çıkarılmış. Türkiye gibi ABD’de de herhangi bir zam olmadığını belirtelim.