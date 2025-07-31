Panama Playlists olarak isimlendirilen bir internet sitesi, dünyaca ünlü isimlerin Spotify hesaplarını sızdırdı. Sam Altman'den Adam Mosseri'ye kadar onlarca CEO, iş insanı ve politikacının en çok sevdiği şarkılar belli olmuş durumda.

2016 yılında sızdırılan "Panama Belgeleri" olayını hatırlıyor musunuz? O dönem dünyanın gündemine oturan bu olay kapsamında 200 binden fazla off-shore kuruma ait gizli belgeler sızdırılmış, dünyanın dört bir yanından politikacı ve iş insanlarının arka planda neler yaptıkları ifşa edilmişti. Şimdi yine buna benzer bir olay ile karşınızdayız. Ancak bu kez eğlenceli bir durum söz konusu.

Kim veya kimler oldukları bilinmeyen bir grup meraklı, "Panama Playlists" olarak isimlendirilen bir internet sitesi oluşturdular. Bu internet sitesinde OpenAI CEO'su Sam Altman'den ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'a kadar onlarca ünlü ismin Spotify hesaplarının detayları servis ediliyordu. Politikacıların, CEO'ların, iş insanlarının ve hatta hukukçuların bile müzik alışkanlıkları ifşa olmuş durumda.

Sızdırılan bilgiler doğru gibi görünüyor!

*OpenAI CEO'su Sam Altman'in favori şarkıları.

Panama Playlists ekibi, bu verilere ulaşmak için herhangi bir hack olayına girişmediklerinden bahsediyor. Söylenene göre ünlü isimler için Spotify aramaları yapılmış, pek çok kişi kendi adını kullanarak Spotify hesabı açmış. Verilere de bu şekilde ulaşılmış. Öte yandan; yaşanan olayla ilgili şöyle bir detay da var, mesela The New York Times muhabiri Mike Isaac, kendisi adına paylaşılan Spotify listesinin doğru olduğunu kabul etti.

Panama Playlists ile ilgili aktarabileceklerimiz bu kadar. Eğer siz de Silikon Vadisi CEO'larının, dünyaca ünlü iş insanlarının ve politikacıların neler dinlediğini merak ediyorsanız buradaki bağlantıyı kullanarak söz konusu internet sitesine ulaşabilirsiniz.