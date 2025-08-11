Spotify'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Platform genel merkezinin Türkiye'deki editörler hakkında soruşturma başlattığı öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre Spotify merkezine ulaşan çok ciddi iddialar var!

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, son dönemlerde Türkiye'de tartışmalı bir noktada yer alıyor. Bir yandan şarkıcıların isyanı diğer yandan Rekabet Kurumu tarafından başlatılan inceleme, platformun Türkiye'deki geleceğini tartışmaya açtı. Hatta bir Spotify yetkilisi, verdiği bir röportajda Türkiye'den çekilmenin de dahil olduğu her türlü olasılığı değerlendirdiklerini söylemişti.

Spotify ile ilgili tartışmalar, ilk aşamada sanatçıların tepkisi ile başladı. Oğuzhan Koç ve Aydilge gibi isimler, otomatik oluşturulan çalma listelerinin içeriklerini eleştirdiler. Sonraki aşamada ise çalma listelerinin isimleri ortalığı karıştırdı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify'daki çalma listelerinin isimlerinin Türkiye'deki değerleri hedef aldığını söyledi. Rekabet Kurumu, bu açıklamadan birkaç gün sonra da platforma inceleme başlattı.

Spotify'dan dikkat çeken hamle: Türkiye'deki editörlere iç soruşturma!

Edinilen bilgilere göre Spotify, Türkiye'ki çalma listelerini düzenleyen editör ekibine bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın nedeni, şirketin kulağına giden bazı iddialar. Öyle ki Spotify editörlerinin şarkıcılardan rüşvet aldıkları söyleniyor. Ayrıca editörlerin bot kullandıkları, Spotify genel merkezinin özellikle de Türkiye'den çalma listelerinin oluşturulmasına yönelik kriterlerle ilgili çok fazla şikâyet aldığı da bildiriliyor.

Spotify, konuya ilişkin resmî bir açıklama yapmadı. Ancak bu sessizliğin çok yakında bozulabileceğini düşünüyoruz. Neticede Spotify, Türkiye'de de çok sevilen bir platform ve kullanıcılar, Spotify'ın Türkiye'den çekilmesini istemeyeceklerdir. Bakalım Spotify ile Türkiye arasındaki gerilim biraz daha mı tırmanacak yoksa ortalık durulacak mı...