Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V'i Türkiye'de hangi şirketin üreteceği belli oldu. Yapılan açıklamalara göre Türk ilaç şirketi VisСoran, Sputnik V'in Türkiye'deki üretim hakkında sahip olacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDFI), geçtiğimiz ocak ayında yapmış olduğu bir açıklama ile Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'in Türkiye'de üretimi için bir Türk şirket ile sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Üretimi gerçekleştirecek Türk şirket ve iş birliği ile ilgili detaylar nihayet açıklandı.

Direkt olarak Sputnik aşısının resmi web sitesinden yapılan duyuruya göre RDIF, Sputnik V aşısının üretimi için Türk ilaç şirketi VisСoran ile anlaşma sağlamış durumda. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran İlaç, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede (Türkiye) üretimi için iş birliği sağladı" ifadelerine yer verildi.

VisСoran, Sputnik V aşısı üzerinde klinik çalışmalar da gerçekleştirebilecek

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu anlaşma dahilinde VisСoran, gelecek birkaç ay içinde tesislerinde üretime başlayacak. Dahası VisСoran, üretim kapasitesini artırmak adına başka üreticiler ile ortaklık yapma hakkına sahip olacak. Yapılan açıklamada iş birliği duyurusunun yanı sıra RDFI CEO’su Kirill Dmitriev ve Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran'ın görüşlerine ve Sputnik V aşısının avantajlarına da yer verildi.

Gerçekleştirdikleri anlaşma ile ilgili olarak Kirill Dmitriev,"VisCoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak" ifadelerini kullanırken; Öztürk Oran ise şu şekilde konuştu:

"Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularına ek olarak, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile iş birliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası camiada konu olan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz."

RDFI, Sputnik V aşısının avantajlarını ise şu şekilde sıralıyor: