Bilinenin aksine bir programlama dili olmayan ancak ilişkisel veritabanlarını yönetmek için kullanılan en yaygın dil olması nedeniyle herkes tarafından tanınan SQL, yalnızca yazılımcıların değil herkesin bilmesi gereken bir dil. Gelin SQL nedir, ne işe yarar, SQL ile neler yapılabilir ve öğrenmenin ne gibi faydaları vardır yakından görelim.

Bazı temel bilgisayar ve internet kavramlarını hepimiz biliriz, yani en azından adını duymuşuzdur. Bunlardan bazılarını bilmek kimsenin işine yaramaz ancak bazıları oldukça kritik öneme sahiptir. Bunlardan biri de SQL dilidir. SQL, bilinenin aksine bir programlama dili değildir yalnızca veritabanlarını, özellikle ilişkisel olanları yönetmek için kullanılan özel bir dildir.

SQL bilmek elbette ilk olarak yazılımcıların görevi ancak bir yazılımcı ya da sistem geliştiricisi olmasanız bile bu dili öğrenmeniz gerekebilir. Çünkü bu dilin kullanıldığı veritabanları neredeyse artık her yerde karşımıza çıkmaya başladılar. SQL dilini ilk kez duyuyorsanız gelin SQL nedir, ne işe yarar, nerelerde kullanılır, öğrenip de ne yapacaksınız gibi merak edilen soruları yakından inceleyelim.

SQL nedir?

SQL, veri yönetimi amacıyla kullanılan bir dildir. İlişkisel veritabanları başta olmak üzere pek çok farklı türdeki veritabanında bulunan veriler SQL dili kullanılarak yönetilir. SQL dilini kullanılarak yazılan komutlar aracılığıyla veritabanına yeni veriler eklenebilir, var olan veriler değiştirilebilir, kayıtlı veriler silinebilir ve var olan verilerden özel listeler oluşturulabilir.

Veritabanı sistemleri geliştikçe verileri yönetmek için alternatif yol arayışı sonucu SQL dili doğmuştur. İlk olarak matematiksel bir dizilim olan SQUARE, daha sonra ise bu dilin geliştirilmiş versiyonu olan SEQUEL kullanılmıştır. Bu dillerin son hali ise Structured Query Language, kısaca SQL, Türkçesi ile Yapılandırılmış Sorgu Dili olmuştur.

SQL ne işe yarar?

SQL dili kullanılarak oluşturulan ilişkisel veritabanları, büyük çaplı verilerin çok daha kolay ve güvenilir bir şekilde yönetilmesini sağlar. Birkaç sayfadan oluşan Excel dosyası bile nasıl yoruyor bir düşünün. Bunun onlarca kat fazla veriden oluşmuş bir versiyonunu SQL dili olmadan yönetmeye çalışmak hiç de akıl karı değil.

Günümüzde pek çok açık kaynaklı veritabanı SQL ile çalışıyor. Pek çok şirket de SQL dili ile hazırlanan veritabanları kullanıyor ve bu nedenle çalışanlarından bu dili bilmelerini istiyor. Hevesli bir öğrenci olursanız SQL dilini birkaç saatte öğrenmeniz mümkün. Çünkü günlük hayatta kullanılan basit İngilizce kelimeler aynı zamanda SQL dili komutlarında da kullanılıyor.

SQL ile neler yapılabilir?

SQL ile veritabanı oluşturmak uzmanların işi. Bu nedenle birkaç saatte öğrendiğiniz dil ile bunu yapmak pek kolay değil. Ancak oluşturulmuş bir ilişkisel veritabanında herhangi bir işlem yapmak için temel SQL dil bilgisi yeterli olacaktır.

SQL dilinde yazdığınız komutlar sayesinde söz konusu veritabanına yeni veriler ekleyebilir, var olan veriler üzerinde değişiklikler yapabilir, verileri silebilir ve kayıtlı verileri düzenleyerek çok daha kolay ulaşılmasını sağlayacak özel listeler hazırlayabilirsiniz. Yani SQL dilini bilmek demek, veritabanını kontrol etmek demektir.

SQL güvenli mi?

Her yerde karşımıza çıkan ve verileri yönetmek için yaygın olarak kullanılan bir dilin son derece güvenli olmasını beklersiniz ancak durum pek de öyle değil. Dediğimiz gibi SQL bir programlama dili değil. Onu kullanarak güçlü güvenlik duvarları oluşturamazsınız, yalnızca ilişkisel veritabanını yönetirsiniz.

SQL dili ile oluşturulan komutlar son derece basit kelimelerden oluştuğu herkes tarafından kolayca tahmin edilebilir. Bu noktada yapılması gereken veritabanını değil, ondan bir önceki aşamayı güçlendirmektir. Yani olası bir sanal saldırı sırasında veritabanına ulaşılmaması için güvenlik duvarları çok daha önce ve çok daha güçlü bir şekilde oluşturulmalıdır.

SQL öğrenmek gerekli mi?

Son zamanlarda iş ilanlarını incelediyseniz ne öğrenseniz kar olduğunu göreceksiniz. SQL ise en mantıklı tercihlerden biri olacaktır. Çünkü büyük bir şirkette çalışmak istiyorsanız karşınıza büyük bir veritabanı çıkacağını aklınızdan çıkarmayın.

Böyle büyük bir veritabanında neler olduğunu bilmek, var olan verileri yönetmek ve söz konusu verileri analiz ederek ilerleyen zamanlarda nasıl verilere ihtiyacınız olacağını öngörmek gerçekten büyük bir beceri olacaktır.

SQL dili kullanılan bazı veritabanları:

Microsoft Access

MySQL

Firebird

PostgreSQL

Progress

Microsoft SQL Server

IBM Informix

Oracle

Sybase

IBM DB2

Örnek SQL kullanımı:

CREATE TABLE tabloilceler (

ilceNo mediumint(8) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,

ilce varchar(30) NOT NULL,

postakodu varchar(5),

ilceTel char(3),

plakaKodu char(2) NOT NULL

)

SQL dili kullanılarak hazırlanmış bir ilişkisel veritabanına yeni bir tablo eklemek için yazabileceğiniz örnek komut bu şekilde. Detayları dilediğiniz gibi özelleştirerek veritabanına yeni veriler eklemeniz, bu verileri düzenlemeniz ve daha sonra silmeniz mümkün.

Veri yönetimi için en yaygın kullanılan dillerden biri olan SQL nedir, ne işe yarar, SQL ile neler yapılabilir, SQL öğrenmek gerekli mi gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu dil hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik.