Square Enix, Final Fantasy VII Ever Crisis'i Duyurdu

Square Enix, 2022 yılında yayınlayacağı yeni mobil oyununu duyurdu. Final Fantasy VII Ever Crisis isimli bu oyun, Final Fantasy VII evrenindeki tüm oyunlardan derleme hikayeler içeriyor. Ayrıca oyuncular, bu mobil oyunda yeni hikayelerle de tanışacaklar.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Square Enix'in Final Fantasy VII: The First Soldier isimli mobil oyunu ile Final Fantasy VII Remake'in PlayStation 5 özel sürümünü duyurduğundan bahsetmiştik. Ancak şirketin oyuncular için hamleleri bunlarla sınırlı değil. Şirket, 2022'de piyasaya sürmeyi planladığı bir mobil oyun üzerinde daha çalışıyor ve bu oyun, "Final Fantasy VII Ever Crisis" olarak isimlendiriliyor.

Final Fantasy VII Ever Crisis, serinin tutkunları için benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Çünkü şirket, Final Fantasy VII Ever Crisis'in bir derleme olacağını ifade ediyor. Bu bağlamda mobil oyunseverler; Final Fantasy VII, Advent Children, Before Crisis, Crisis Core, ve Dirge of Cerberus'tan derlenmiş olan hikayeleri, Final Fantasy VII Ever Crisis'te deneyimleyebilecekler.

Final Fantasy VII Ever Crisis, tek oyunculu olacak

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Final Fantasy VII Ever Crisis, tek oyunculu bir yapıda olacak. Oyuncular bu oyunda, Final Fantasy VII evrenindeki tüm oyunların yanı sıra, yeni olay örgüleriyle de karşı karşıya gelecekler. Hazırlanan bir tanıtım videosu, Final Fantasy VII Ever Crisis'in neler sunacağını gösteriyor olsa da önümüzdeki aylar, bu oyunla ilgili çok daha fazla detay verecek gibi görünüyor.

Square Enix, Final Fantasy VII Ever Crisis'in çıkış tarihi için net bir açıklama yapmadı. Ancak bu oyunun hem iOS hem de Android ekosistemi için piyasaya sürüleceği duyuruldu. Yalnız şirket, vadettiği kadar detaylı bir oyun geliştiriyor ise oyunun boyutu, pek çok akıllı telefon sahibi için sıkıntı yaratabilir. Square Enix'in bu konuda yenilikçi bir çözüm üretip üretmeyeceği, oyunların Google Play Store ve App Store'da listelenmesiyle gün yüzüne çıkacak.

Final Fantasy VII Ever Crisis tanıtım videosu