Otobüs Şoförü Gibi Hissedeceğiniz 9 Otobüs Simülasyonu

Araç kullanmayı seven hemen hemen herkesin içinde bir nebze de olsa otobüs kullanma isteği vardır. Her gün görüp bindiğimiz otobüsleri kullanma hayalimizi gerçek yapan bazı otobüs simülasyon oyunları bulunuyor. Bu içeriğimizde, hem efsane olmuş hem de nispeten yeni çıkan otobüs simülasyonu oyunlarına yakından bakıyoruz.

Otobüs simülasyonları oyunları her ne kadar tır simülasyonu oyunları kadar rağbet görmese de birçok zevkli otobüs simülasyonu oyunu, PC ve mobil platformlarda yerini alıyor. Bir dönem tutmuş, daha sonra unutulmaya yüz tutmuş bu türün hâlâ sevenleri bulunuyor ve mobil platformda da son zamanda otobüs simülasyonu oyunlarında artış gözlemliyoruz.

Bu içeriğimizde; 2010’lu yıllarda efsane olmuş bazı otobüs simülasyonu oyunlarının yanı sıra yine mobil ve PC’de nispeten yeni çıkmış otobüs simülasyonu oyunlarına da yer veriyoruz. Hazırsanız hep beraber sürücü koltuğuna oturup şehir turlarına başlayacağınız otobüs simülasyonu oyunlarına yakından bir göz atalım.

Oynarken Kendinizi Otobüs Şoförü Gibi Hissedeceğiniz 10 Otobüs Simülasyonu:

PC: Bus Driver OMSI 2: Steam Edition Bus Simulator 18 Tourist Bus Simulator Bus Driver Simulator

Mobil: Otobüs Simulator: Ultimate Heavy Bus Simulator Coach Bus Simulator World Bus Driving Simulator



Efsenaler efsanesi Bus Driver

Çıkış yılı: 2007

Geliştirici: SCS Software

Listemizin açılışını bir zamanların efsane otobüs simülatörü oyunu olan ve dönemin hemen hemen her bilgisayarında bulunan Bus Driver ile yapıyoruz. Efsane Euro Truck Simulator serisinin geliştiricilerinden çıkan Bus Driver, günümüzde hâlâ en iyi otobüs simülasyonu oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. İçerisinde gerçek hayattan modellenen 12 otobüs bulunan Bus Driver’da 30 farklı rota ve 5 farklı zorluk seviyesi bulunuyor.

Daha ciddi bir şey arayanlar için OMSI 2: Steam Edition:

Çıkış yılı: 2013

Geliştirici: MR-Software GbR

Listemizin bir diğer efsane otobüs simülasyonu oyunu OMSI 2, Steam versiyonu ile hâlâ PC’de bulunan en iyi otobüs oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Şehir yapay zekâsı ve trafik kurallarının uygulanması bakımından en iyi simülasyon oyunlarından biri olan OMSI 2, MAN’in birçok otobüs modeline ev sahipliği yapıyor. Münih, Paris ve Londra gibi popüler Avrupa şehirlerinde otobüs sürebildiğimiz OMSI 2, PC’de oynayabileceğiniz en iyi otobüs simülasyonlarından biri.

Gerçek bir simülasyon arayanlara: Bus Simulator 18

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: stillalive studios

Steam’de en çok beğenilen modern otobüs simülasyonu oyunlarının başında gelen Bus Simulator 18, gelişmiş grafikleri ve yapay zekâsı ile bizlere oldukça başarılı bir simülasyon ve sürüş deneyimi sunuyor. Mercedes-Benz, IVECO, MAN ve Setra gibi ünlü üreticilerin birçok gerçek otobüsünün bulunduğu bu oyunda; şehir, köy, liman ve benzeri toplam 12 farklı bölge bulunuyor.

Bus Simulator 18’in öne çıktığı bir diğer nokta ise modifikasyon serbestliği oluyor. Bu özellik sayesinde kendi otobüslerinizi, rotalarınızı, bölgelerinizi ve hatta otobüs şirketi kurup logosunu bile tasarlayıp üretebiliyorsunuz. Ekstra gerçekçilik için ücret ödemeyen kaçmaya çalışan yolcular bile bulunduran Bus Simulator 18, son zamanların en iyi otobüs simülasyonu oyunu.

Otobüs kullanırken ne kadar rol yapabilirsin ki? Tourist Bus Simulator

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: TML-Studios, PEDEPE

Hem rol yapma hem de bir otobüs simülasyonu olan Tourist Bus Simulator, bizleri Fuerteventura isimli bir tatil adasına doğru yolculuğa çıkarıyor. Fuerteventura adası dört dörtlük bir tatil cenneti olmasına rağmen tek eksikliği bir otobüs hattının bulunmaması. Bu otobüs hattını kuracak kişi de tabi ki biz oluyoruz. Doğru düzgün asfalt yolların bulunmadığı bölgelerde ise ilk otobüs seferlerini yine zor da olsa biz yapıyoruz. Birbirinden zevkli birçok ek paketin de bulunduğu Tourist Bus Simulator, otobüs sürme dışında sürekli kendinizi meşgul edebileceğiniz epey kapsamlı bir oyun.

Şehir ve otobüs modellemeleriyle öne çıkan Bus Driver Simulator:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: KishMish Games

Özellikle eski Sovyet şehir otobüslerini modellemesi ile ön plana çıkan Bus Driver Simulator, Avrupa’da kullanılan birçok popüler otobüsün de modellerine ev sahipliği yapıyor. Serbest modda kariyer oluşturma imkânı sunan bu oyunda belirli senaryoları tamamlayarak da para kazanabiliyorsunuz. Şehirlerin fotoğraflarından birebir modelleme ile rotaların oluşturulduğu Bus Driver Sİmulator, farklı ülkelerin popüler şehirlerinde adeta sanal tur yapabileceğiniz keyifli bir otobüs simülasyonu.

Türkiye başta olmak üzere 100 milyon oyuncuya ulaşan Otobüs Simulator: Ultimate

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Zuuks Game

Otobüs simülasyonu oyunu diyince mobil platformda ilk akla gelen isim ülkemizden çıkan Otobüs Simulator: Ultimate oluyor. Özellikle 2020 yılı pandemi sürecinde oldukça popülerleşen Otobüs Simulator: Ultimate, günümüz itibariyle 100 milyon kullanıcı sayısını geçmiş durumda.

Türkiye başta olmak üzere Rusya, Almanya, İtalya ve daha birçok ülkedeki şehirlerde otobüs imparatorluğumuzu kurmaya çalıştığımız bu oyunda; Esenler, Aşti ve İzmir Şehirlerarası Otogarı gibi birçok popüler otogar bulunuyor. Oldukça detaylı bir otobüs simülasyonu olan Otobüs Simulator: Ultimate’de güçlü yapay zekâya sahip gerçekçi trafik bulunuyor.

Brezilya sokaklarında otobüs kullanmak mı? Heavy Bus Simulator

Çıkış yılı: 2017

Geliştirici: DEHA

Brezilya merkezli olan Heavy Bus Simulator, bizleri Brezilya’nın popüler şehirlerinde bir otobüs yolculuğuna davet ediyor. Kabul edilebilir bir fizik sistemine ve oldukça güzel grafiklere sahip olan Heavy Bus Simulator’ın en büyük eksileri çok fazla otobüs modeli ve farklı ülkeler barındırmaması oluyor. Güzel ve detaylı bir araç içi tasarımına sahip olan Heavy Bus Simulator’a yakında daha fazla şehrin eklenmesi bekleniyor.

Bir otobüs filosu kurup yönetebileceğiniz Coach Bus Simulator:

Çıkış yılı: 2016

Geliştirici: Ovidiu Pop

Şehir içi rotaları bir kenara bırakıp şehirlerarası otobüs yolculuklarına çıkabileceğimiz Coach Bus Simulator, aynı zamanda yine otobüs filosu kurabileceğimiz bir oyun. Avrupa’yı adım adım gezdiğimiz bu oyunda hava koşulları, gece/gündüz döngüsü, gerçekçi görsel hasar ve gerçekçi trafik gibi simülasyon deneyimine destek sağlayan elementler bulunuyor. Birkaç eksiği olsa da Coach Bus Simulator, mobilde zevk alarak oynayabileceğiniz otobüs simülasyonu oyunlarından biri.

Mobil oyunlara göre büyük bir haritası olan World Bus Driving Simulator:

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Dynamic Games Ltda

Yine Brezilya merkezli bir oyun olan World Bus Driving Simulator, bu sefer popüler Brezilya otobüsleri ile dünya çapında bir sürüş deneyimi sunuyor. Simülasyon yönünden oldukça güçlü olan bu oyunda; manuel vites seçeneği, sürücü koltuğu ayarlama, farklı hava koşulları, mevsimler, gece/gündüz döngüsü, radarlar, trafik cezaları ve daha birçok oynanış elementi bulunuyor. Büyük sayılabilecek bir açık dünya haritasına da sahip olan World Bus Driver Simulator, bizlere meydan okumalar yapabileceğimiz bazı tehlikeli yolları da sunuyor.

Gerek Türkiye’nin gerekse Avrupa’nın popüler şehirlerinde otobüs sürebileceğimiz otobüs simülasyonu oyunlarını sıraladığımız içeriğimizin sonuna geldik. Sizler listede bulunan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce içlerinden en iyi oyun hangisi? Listede bulunmayan severek oynadığınız otobüs simülasyonu oyunlarını da bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.