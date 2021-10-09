Netflix'te geçtiğimiz ay yayınlanan ve izlemeseniz dahi her yerde karşınıza çıkacak kadar popülerleşen Squid Game hakkında az bilinen bilgileri ve detayları derledik, bazılarına şaşırmadan edemeyeceksiniz.

17 Eylül'de Netflix'e gelen Squid Game, para sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin para karşılığında çeşitli çocuk oyunlarında yarışmaları teklifini kabul etmelerinin ardından yaşadıkları konu ediliyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yüzlerce kişinin girdiği yarışmanın sadece 1 kazananı olacaktır. Yarışmalarda başarısız olanları ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

SPOILER UYARISI!

Günlerdir en çok izlenenler listesinde birinci sırada bulunan diziyi izlediyseniz bu easter egg'ler ve bilgilere rahatlıkla göz atabilirsiniz. Aksi takdirde keyif kaçıran detaylarla karşılacağınızı belirtelim. İşte o detaylar ve bilgiler:

Squid Game neredeyse çekilemiyordu. İlk olarak 2009'da doğan fikir, yapımcılar ve aktörler tarafından 10 yıl boyunca 10 stüdyo tarafından reddedildi.

Yönetmenin vazgeçmemesi sayesinde şimdi dünya çapında zirveye oturdu.

Dizi aslında ilk önce bir film olarak düşünüldü fakat daha sonra diziye dönüştürme kararı alındı.

Yönetmen Hwang Dong-hyuk, daha çok filmleriyle tanınan bir isim. Özellikle de 2011 yapımı Sessizlik (Do-ga-ni) adlı filmi epey beğenilmişti.

Squid Game Eylül 2019'da ilk kez duyurulduğunda dizinin ismi "Round Six (Altıncı Tur)"ti.

Karakterlerin tutulduğu ana salonda, oynamak zorunda oldukları oyunların tasvirleri duvarlarda çiziliydi fakat büyük çoğunluk yine de bunları fark edemedi.

İlk bölümdeki ürkütücü dev bebek, Güney Kore'deki bir köye taşındı. Macha Land adlı at arabası müzesinin girişinde ziyaret edebilirsiniz (cesaretiniz varsa).

Personel tarafından kullanılan merdivenler, M.C. Escher'in "Görelilik" adlı gravüründen esinlenmedir.

Bu Cadılar Bayramı'nda çok popüler olması beklenen kırmızı kostümlerin ilk önce çok farklı olması planlanıyordu.

Yönetmen Hwang Dong Hyuk, personellerin izciye benzemelerini planladı fakat izci kıyafetlerinin, vücut hatlarını fazla belli ettiğini gördü. Bu karakterlerin karınca kolonisi gibi görünmesini istediği için daha sonra tulum giymelerine karar verdi.

Personel üniformaları, fabrika işçilerinin fotoğraflarından ilham alınarak tasarlandı.

Oyuncuların eşofmanlarının tasarımı yapılırken ise ilkokuldaki yeşil spor eşofmanlardan esinlenildi.

Ölen karakterlerin içine koyuldukları kutular, Ga-yeong'un Gi-hun'dan aldığı hediyenin sarılı olduğu kutuya benziyor.

Karakterlerin gerçek hayatta yaşadıkları bazı detaylar aslında oyunlardaki ölüm şekilleri hakkında ipuçları veriyor.

Deok-su, onu öldürmeye çalışan insanlardan kaçarken bir köprüden atlıyor. Daha sonra oyunda köprüden düşerek ölüyor.

Sae-byeok ise, bir adamı öldürmekle tehdit ederken adamın boğazına bıçak dayıyor. Daha sonra ise ileriki bölümlerde boğazından bıçaklanarak öldürülüyor.

Diğer karakterler için de benzer detaylar bulunuyor.

Oyunları izleyen zenginlerin bulunduğu VIP salonda bulunan vücudu boyalı karakterleri canlandıran oyuncular 3 günlük çalışma için 5.000.000 KRW (4243 USD) almış.

Bu miktar, rolü geri çeviren bir YouTuber tarafından açıklandı.

Dizide kullanılan telefon numarasının gerçekten kullanılan bir numara olduğu ortaya çıktı.

Garip kartvizitlerde bulunan numarayı kullanan kadın, günde 4000'den fazla çağrı aldı. Hatta bazı kişiler oyunlara katılmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Netflix, bu sahneyi diziden çıkaracağını açıkladı.

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Abdul Ali'yi az kalsın başka bir aktör oynayacaktı.

Rolü Filipinli aktör Carlo Aquino canlandıracaktı fakat COVID-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Kore'ye giremedi. Bunun üzerine rolü Anupam Tripathi kaptı, Pakistanlı bir karakteri canlandırsa da aslında Hintli bir aktör.

240 numaralı karakteri canlandıran Lee Yoo-Mi de neredeyse dizide yer almayacak isimlerdendi.

Çünkü ilk etapta erkek olarak kurgulandı fakat sonradan değişiklik yapıldı.

Dizinin ardından Jung Ho-yeon (Kang Sae-byeok) Instagram'da en çok takip edilen Koreli aktris oldu.

Squid Game ile çıkış yapan 27 yaşındaki oyuncu, modellikten oyunculuğa geçen bir isim.

Gong Yoo, Zombi Ekspresi filminde de trenle özdeşleşen bir isim. Bir gönderme olduğu düşünülüyor.

Oyuncu, Squid Game'in yönetmeninin ünlü filmi Sessizlik'te (Do-ga-ni, 2011) de oynamıştı.

İlk bölümde başkarakter Gi-Hun'un oyun için alındığı yer, son bölümde evsiz adamın donarak öldüğü yerle aynı.

Bulunduğu yer, Kore ekonomisinin finans merkezi olan Yeouido'dadır. Burası Wall Street gibi bir yer.

Dizinin yaratıcısının açıklamasına göre henüz bir ikinci sezon planı yok.

Yönetmen, birkaç film projesi üzerinde çalışmak istiyor. Yine de bu popülerlik sonrasında Netflix, yönetmeni pek rahat bırakacak gibi görünmüyor. Dizinin finaline bakılırsa ikinci sezonun sinyalleri veriliyor fakat birkaç yıl beklemek gerekebilir.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7