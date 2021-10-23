Netflix dizisi Squid Game'in dünya genelinde büyük sansasyon yaratmasını fırsat bilen kripto para yazılımcıları 'Squid Game Token' adında bir kripto para çıkardılar. Bununla birlikte Squid Game oyunları oynayarak yatırımcıların 'token'larıyla para kazanabileceğini öne süren, içinde bir Türk'ün de yer aldığı yeni bir proje duyuruldu.

Sosyal medya platformlarının her köşesinde bir parçasını gördüğümüz ve dizi sektörünü adeta sarsan Squid Game’i artık duymayan kalmamıştır. Gizli bir oyunda sayısı 400’den fazla olan ve borç batağına saplanmış oyuncuların 38 milyonluk para ödülüne ulaşmaya çalışmasını konu eden dizi, günümüzün rekabet odaklı düzenini gözler önüne seren eleştirel bir yapım gibi adeta. Bu nedenden olacaktır ki dünya çapında çok büyük bir popülarite elde etti. Kripto para yazılımcıları da bu durumu fırsata çevirerek Squid Game Token ismiyle "token" üretmeye başladılar.

Squid Game Token Nedir?

Squid Game Token, “Binance Smart Chain” teknolojisiyle üretilen bir kripto paradır. Coinmarketcap’in elde ettiği verilere göre Squid Game Token son 24 saatte %159 oranında büyüme kaydederek işlem hacmini 993,249 dolar artırdı. Toplam işlem hacmi ise 6,655,123 dolarda. Maksimum arzı 45,600,000,000. Güncel fiyatı ise 0.0001371 dolardır. Squid Game Token şu anda PancakeSwap V2 ve DODO BSC borsalarında yer alıyor.

Squid Game Token yatırımcıları için en yeni haberse Squid Game oyunları oynayarak Token dağıttığını öne süren bir internet sitesi. Pazarlama bölümünde bir Türk’ün de yer aldığı proje, yatırımcılara oyun oynayarak ellerinde tuttukları Token’lardan ödüller kazanabileceklerini ileri sürüyor. Fakat insanların bu projeye ne kadar sıcak bakacağı tartışılır. Öyle ki, twitter’da Squid Game Token hakkında insanlar kendi fikirlerini paylaşmaya başlamışlar bile.

Twitter’dan tepkiler: