Netflix'e eylül ayında gelen ve geldiği gibi en çok izlenenler listesinde kendisine yer bulan Squid Game, izleyenlerden oldukça iyi geri dönüşler aldı ve almaya devam ediyor. Biz de diziyi izleyen kişilerin sosyal medyada paylaştığı, spoiler içermeyen paylaşımlarını sizler için derledik.

Netflix’e 17 Eylül tarihinde gelen Squid Game, kabaca para sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin çocuk oyunlarında yarıştırılmaları üzere gelen daveti kabul etmelerinin ardından yaşadıklarını konu alıyor. Bu bağlamda bu kişiler 45,6 milyar won ödüllü bir oyuna giriyor. Yüzlerce kişinin girdiği yarışmanın ise sadece 1 kazananı oluyor.

Yarışmalarda başarısız olanlar katlediliyor ve cesetleri yakılıyor. Günlerdir en çok izlenenler listesinde birinci sırada bulunan diziye gelen tepkilere baktığımızda bu gerginliğin izleyenlere oldukça iyi bir biçimde aktarılabildiğini görüyoruz. İşte diziyi izleyen kişilerin sosyal medya üzerinden paylaştığı, spoiler içermeyen yorumları.

Squid Game için Twitter'da yapılan paylaşımlar:

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