Netflix'te yayınlanan ve son derece farklı bir konuya sahip Squid Game'de gösterilen telefon numaraları gerçek çıkınca insanlar, numaraların gerçek sahiplerini çağrı ve mesaj yağmuruna tutmuş durumda. Numara sahiplerini bu dertten kurtarmak için bir adım attığını belirten Netflix, dizide gösterilen telefon numaralarını geçersiz numaralar ile değiştireceklerini açıkladı.

Bildiğiniz üzere bütün dünya şu anda Neflix'te yayınlanan Squid Game adlı diziyle çalkalanıyor. Oyuncuların bir dizi garip mücadelelere katılmaktan başka çarelerinin olmadığı Güney Kore yapımı bu dizi, yayınlanan bölümlerinde birçok 'gerçek' telefon numarasını milyonlarca izleyiciyle paylaştı.

Normalde bu telefon numaraların gerçek bir kişiye ait olma ihtimali neredeyse imkansızdır ancak zaman geçtikçe Squid Game'de yer alan bütün telefon numaralarının gerçek olduğu ortaya çıktı ve bu numaraların sahipleri, onlarca kişi tarafından rahatsız edilmeye başlandı. Bu konu üzerinde hareke geçen Netflix, dizide yer alan tüm telefon numaralarına bir düzenleme getireceklerini açıkladı.

"Mesaj ve çağrı bombardımanına maruz bırakılıyorum"

Dizide gösterilen telefon numaralarından birinin kendisine ait olduğunu iddia eden bir kişi, "mesaj ve çağrı bombardımanına" maruz kaldığını dile getirirken bu tür olayların günlük işlerini yapmayı imkansız hale getirdiğini belirtti. Ayrıca zamana kadar birçok kişi Netflix'e, numaraların kendilerine ait olduğuna dair şikayette bulunmuş durumda.

Yayınlandığı andan itibaren büyük bir başarıya ulaşan ve Netflix listelerinin ilk sırasına oturan Squid Game hakkında bir değişikliğe gideceğini belirten Netflix, numaralara bir düzenleme yapacaklarını ve böylelikle tüm mağduriyetlerin giderileceğini dile getirdi.