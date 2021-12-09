Netflix’in dünya çapında büyük başarı elde eden dizisi Squid Game’in ikinci sezonu hakkında yeni bir bilgi elde edildi. Dizinin yönetmeni, sevilen Gi-hun karakterinin ikinci sezonda iyilik ve kötülük arasında zorlu bir teste tutulabileceğini açıkladı.

Netflix’in rekorlar kıran Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, yeni gelişmelerle haber başlıklarında yer almaya devam ediyor. Dizi, popüler kültürün büyük bir parçası haline geldi. Öyle ki ünlü bir YouTube kanalı, dizideki oyunları gerçek hayata taşımış ve paylaştığı video milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Daha sonra dizinin yapımcısı tarafından bu videoya yönelik bir açıklama gelmişti.

Şimdi ise dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk’dan ikinci sezon hakkında ilginç bir ipucu ortaya atıldı. Ünlü yönetmen, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun’un kritik bir dönemeçten geçeceğine dair sinyaller verdi. Gelecek sezonda karakterimizin nasıl bir değişim geçireceğini Star Wars üzerinden örnekleyerek anlatan Dong-hyuk, iyilik ve kötülük arasında bir çekişme yaşanacağını ifade ediyor.

Peki, Seong Gi-hun nasıl bir değişim geçirecek?

Yönetmenin açıklamasına geçmeden önce kısaca ne olduğunu bir hatırlayalım. İlk sezonun oyunları, 456 numaralı Seong Gi-hun’un kazanmasıyla son bulmuştu. Yaşadığı şoku bir süre atlatamayan Gi-hun, oyunların organizatörü ve aynı zamanda katılımcısı olan 1 numaranın ölmesinden sonra ABD’ye kızının yanına gitmek için uçağa binmek üzeredir. Fakat oyunlara hâlâ katılımcı alındığını gören Gi-hun, planını değiştirir ve bu organizasyonu çökertmeye karar verir.

Dizinin yönetmeni Dong-hyuk, karakterimizin atıldığı bu macerada Jedi veya Darth Vader olmak arasında bir karar vermesi gerekebileceğini açıkladı. Geçmişte oyunlara katılıp daha sonra Yönetici olan karakteri Darth Vader’a benzeten Dong-hyuk, Seong Gi-hun’un da benzer bir tercih yapması gerekebileceğini açıkladı. Büyük başarı elde eden dizinin ikinci sezonunun ne zaman geleceğine dair ortada henüz bir bilgi yok. Fakat yönetmen, geçtiğimiz ay hazırlıklara başlandığını açıklamıştı.